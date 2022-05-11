中国敦促超级大国承诺不称霸外空

中国裁军大使李松说，最为首要的负责任外空行为，是超级大国承诺不称霸外空、不寻求主导外空。

据中新社报道，李松10日率团出席联合国“负责任外空行为准则”开放式工作组会议，他说，从历史和现实角度看，外空军备竞赛的根源在于超级大国企图称霸外空，这是长期悬于外空的“达摩克利斯之剑”。冷战虽已结束30年，但个别国家固守冷战思维，谋取单方面外空战略优势，给全球战略稳定带来严重消极影响，对外空和平与安全构成持久威胁。防止外空武器化和军备竞赛，是确保外空和平、安宁、可持续利用的重要前提。

对于“负责任外空行为”国际讨论，李松提出四项原则：一是维护共同和普遍的外空安全。二是坚持防止外空军备竞赛的根本目标。三是平衡处理外空安全与和平利用的关系，确保各国平等享有和平利用外空权利，特别是关注发展中国家和新兴航天国家利益。四是坚持多边主义和综合协调应对，支持联合国在外空国际治理中发挥主平台作用，确保外空国际规则制定进程的广泛参与性、公正性、全面性和包容性，避免将少数国家意志强加于人。

李松说，中方注意到美国最近宣布不再进行“破坏性直升式反卫星导弹试验”，对此中方欢迎一切真正有利于实现防止外空军备竞赛目标的军控倡议，但反对任何假借军控之名扩大单边军事优势的做法。美方倡议并未提及有关武器的研发、生产、部署、使用，更未提及其他威胁或破坏卫星正常运行的活动，完全不足以解决外空领域面临的各方面问题。

李松还说，中国和俄罗斯共同倡导的“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”草案，为外空安全提出简明有效的解决方案，其中包括解决“直升式反卫导弹试验”问题；中方呼吁有关国家停止以各种理由阻挠外空军控条约谈判，以负责任态度加入谈判进程。