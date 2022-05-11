李家超订港府新班子三条件：能力经验热诚

香港候任特首李家超正积极筹组政府新班子，并为此订下三大条件，即有能力、有经验、有服务市民的热诚。

据网媒“香港01”报道，有知情人士透露，近期不少建制派政党、商界、学界和智库纷纷向李家超推荐人选，也有很多人毛遂自荐，称愿意为香港和国家做出贡献；另也有人透过李家超竞选办推荐，提出希望加入新一届港府班子。

李家超强调要用人唯才，并订下了新班子的三大条件，即有能力、有经验、有服务市民的热诚。知情人士说，李家超用人要求高，不希望只招揽学历高人士，更重要的是有从政、社会服务或相关经验，希望新加入的局长、副局长和政治助理一上任就能处理任务，而非上任后才慢慢熟悉政府运作。

事实上，李家超在政纲内提出了上任百日内，订下重点任务目标，设立“关键绩效指标（KPI）”，新上任的官员需要在短时间内交出成绩，“蜜月期”不会很长。

有建制人士说，有年轻一代希望加入李家超班子，但由于没有政治经验，最多只能从副局长、政治助理做起，并建议李家超可留意一些政治培训班的毕业生，例如清华大学高级公共管理硕士“香港政务人才项目”、民建联举办的“政道”课程，这些政治培训课程都是“人才库”。

李家超日前会晤现任特首林郑月娥时，两人谈到了港府架构重组方案，并预计在6月换届前完成。

有知情人士说，有些人选可能要等到立法会通过方案，确保成功“开位”才答允邀请，但中间会有时间差，因此建议李家超挑选人才时，不一定以“某人做某个位”的角度来看，而是先招揽一班有担当、能力之士，再作调动，保留组班弹性。