人民币大跌 中资美元债发行人处境雪上加霜

今年中资美元债一级市场发行人的处境恐将雪上加霜，中资房企信用和流动性危机尚未过境，近期美债利率的飙升和人民币的贬值压力又带来更多挑战。

据彭博社报道，2020年以来随着中资地产公司信用风险加速暴露，一级市场上，中资美元债在亚洲美元债市场的占比开始明显回落。彭博汇总数据显示，今年中资美元债一级发行量占亚洲（除日本）美元债市场的份额萎缩至46%，创下2013年以来最低，较五年前的高点下降了约20个百分点。

随着美联储开启加息周期，10年期美债收益率在两个月的时间里攀升逾1个百分点，中美利差深度倒挂，此外，外汇市场波动加大，在岸人民币自4月下旬以来跌约5%，快速击破多个整数关口至2020年来的新低，这无疑给本已疲弱的中资美元债市场带来更多打击。

穆迪副董事总经理钟汶权指出，随着美元流动性趋紧且利率抬升，一些投资者重返美国市场，因此中资美元债想吸引买家将面临更多挑战，尤其是那些需要为未来12个月到期的债务进行再融资的公司。

德意志银行中国离岸债券资本市场主管王奔（音译自Ben Wang）接受采访时也指出，由于加息节奏和对浮息资产的需求增加，相较传统的固息债券，市场更青睐贷款，因此中资美元债今年的发行量可能会更低，或至多与去年持平。他同时说，近期已经看到一些发行人因为外汇市场波动推迟海外债券发行，主要为缺少海外资产作为自然对冲的企业。

对这样的企业来说，人民币显著走弱意味着更高的兑付成本。彭博汇总的数据显示，今年中资美元债市场有1861亿美元（2585.3亿新元）债券需到期偿付，为历史最高。

中银国际执行董事吴琼说，发行人会看未来几年的一个趋势，而目前人民币走弱的程度尚有限，所以还未成为他们的一个主要顾虑。

香港大湾区金融家协会主席王龙说：“如果人民币贬值超过5%，未对冲汇率风险的存量发行人的美元融资成本将受到较大冲击。”不少投资级发行人将推迟或减少离岸融资，转而使用在岸融资。

本轮中资地产债受到违约风险冲击前，离岸中资美元债曾获得不少投资者青睐，规模一度大幅扩张，然而随着近两年风险不断暴露，尤其在市场目前对美联储未来大幅提升利率和缩表抱有充分预期的情况下，新兴市场普遍面临资金外流压力。

对于中国企业来说，国内疫情爆发对经济的冲击加剧，央行和监管层连续宣布各类稳增长措施，中美货币政策的背道而驰仍会持续，这也意味着在岸债券市场较低的发行成本将会分流部分融资需求。

彭博行业研究分析师Timothy Tan说：“对绝大多数中资美元债发行人来说，成本很重要。”今年不包含银行在内的中资美元债一级发行在亚洲（除日本外）美元债市场的占比可能会进一步下降到42%至43%。

以岳阳市城市建设投资集团有限公司为例，该公司4月下旬发行的3年期美元债票息4.6%，较其三个月前在境内发行的同期限人民币债高82个基点。

中银国际的吴琼说，利差已成为一些投资级发行人的重要考虑因素，这样的讨论明显增加了。