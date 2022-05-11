国台办再点赞刘畊宏：大陆为台胞发展事业提供无限可能

针对台湾艺人刘畊宏通过新媒体在大陆带动两岸民众健身热潮，大陆国台办发言人朱凤莲说，很多台胞真切感受到，大陆是希望的沃土，为台胞台青的成长成才、发展事业提供了无限可能。

根据环球网报道， 有记者在今天（5月11日）举行的国台办例行新闻发布会上提问说，台湾艺人刘畊宏通过新媒体带动两岸民众健身热潮，让不少台湾同胞认识到，只要有一技之长，来大陆就能实现发展，问大陆方面围绕帮助台青来大陆施展才华、追逐梦想做了哪些工作？

朱凤莲说，近段时间，刘畊宏教练的居家健身操直播确实广受关注，数百万网友在《本草纲目》、《龙拳》等熟悉的音乐背景下同屏运动，收获健康和快乐，感受满满的正能量。相关话题在台湾也引发很多讨论。

她说，很多台胞真切感受到，大陆是希望的沃土，为台胞台青的成长成才、发展事业提供了无限可能。各地各部门近年来推出系列惠台利民政策措施，许多台湾青年及时把握机遇，积极融入大陆生活，不断拓展追梦筑梦圆梦的舞台，实现个人价值，受到大陆同胞的喜爱和肯定。

朱凤莲介绍说，在实习就业领域，大陆积极创造条件提供岗位，帮助台青以实习促就业、以就业带创业。授牌设立78家海峡两岸青年就业创业基地和示范点，通过提供就业创业辅导、法律咨询和投融资支持等方式，帮助台青走好来大陆发展的第一里路。

在文化领域，大陆落实落细同等待遇措施，欢迎和鼓励台湾青年文化工作者来大陆参与演艺、影视、文创等事业。许多台湾青年加入中国文联各全国文艺家协会等文化院团、社会团体，在各级文化展演平台展示风采。每年有上千名台湾演艺人员参与广播影视节目制作，在重大文艺演出、热门影视剧、综艺节目中不断有精彩表现。大批台湾青年演艺人员以专业造诣和优秀作品收获千万粉丝。

朱凤莲还特意提到，这些台湾艺人主动承担社会责任，关注时事、热心公益，积极传播正能量，踊跃发声致敬英雄，参与抗疫斗争，捐款救灾，对建党百年、祖国生日表达祝福。

朱凤莲还介绍说，在教育领域，大陆不断为台湾青年来大陆求学任教创造便利条件。每年有数千名台湾学子来大陆高校就读，有近3千名高校台生获得奖学金。参与各类社会实践、社会调研和志愿服务也成为高校台生奉献爱心、展现才华、了解国情的重要平台。

她说，大陆出台相关政策，鼓励支持台湾教师同等享受各种表彰、奖励，同等条件申请各级各类国家计划、科研课题、基金项目等。福建闽南师范大学、广东肇庆学院、广西百色学院、湖北经济学院等一批高校积极引进台湾优秀教育人才。目前有2000多名台湾青年学者在各地高校任教，教书育人、钻研学问。

在乡村振兴领域，台湾青年发挥专长，深入参与农业现代化、建设美丽乡村和繁荣乡村文化等工作。在福建，97名台胞科技特派员在上百个乡镇村开展创业和技术服务，涉及机械、生物技术、农业、环境工程和文化旅游等。台湾青年范姜峰与大陆青年携手打造启达创业海峡双创基地，通过乡村产业人才线下培训帮助2000余人拿到职业资格证书等。

在基层治理领域，台湾青年以创新服务、精致管理的生动实践，探索两岸基层融合发展新路。“31条措施”“26条措施”及台胞在事业单位就业试点等政策公布后，台湾青年参与基层服务的领域持续扩大。 在医药卫生领域，台湾医师在各地持续书写医者仁心、救死扶伤的新篇章。在条件最艰苦、任务最繁重的防疫一线，始终都有台胞“大白”忙碌的身影。

