港小型无人机注册制下月生效 禁飞区包括多个纪律部队

香港政府在《民航条例》下订立附属法例《小型无人机令》，为小型无人机设立规管框架，新法例将于下月1日生效。目前公布的限制飞行区范围，除了机场、维港、军营及监狱，还有多个纪律部队的办公地点纳入航拍机“禁飞区”。

据《星岛日报》报道，新法例设6个月宽限期，以便公众熟悉新规定及为符合规定作好准备；与危害行为、限制飞行区及执法相关罪行，则会在6月1日起即时生效，以保障航空及公众安全。

香港市民可通过新推出的电子平台注册、获取安全操作资讯及相关规定文件及指引，并通过电子平台的航拍机飞行图阅览最新的限制飞行区，限制飞行区将于后天（13日）刊宪。

参考网站公布的限制飞行区范围，除了机场、维港、军营及监狱，多个纪律部队的办公地点纳入航拍机“禁飞区”，例如全港多个警署及警岗、新屋岭扣留中心、香港警察学院、警官会所及警察体育游乐会等；消防总部大厦、湾仔惩教署总部及入境事务处总部等也同样被禁飞。

另外，礼宾府、律政中心、立法会大楼、政府总部、正在大角嘴兴建的中央驻港国安公署办公室等被划为限制飞行区；国安公署作临时总部的铜锣湾维景酒店、租用的北角城市花园及西营盘港岛太平酒店同样限飞。限飞区也包括不少郊游胜地，包括大东山、凤凰山及扯旗山等，当中扯旗山的范围将涵盖山顶卢吉道一带。

香港民航处于去年年底推出小型航拍机“进阶训练机构计划”，为涉及较高风险操作的遥控驾驶员，提供进阶训练和考核以获取“进阶等级”。资深遥控驾驶员及在其他司法管辖区接受过类似培训和考核的人士，可凭能力和经验证明申请“进阶等级”。截至上月，共收到约400个“进阶等级”申请。

