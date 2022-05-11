台积电拟明年起提高产品价格6％

知情人士透露，受通膨等因素影响，全球最大的半导体制造商台积电的产品价格据报将上涨6％，从2023年起生效。

综合《日经亚洲评论》和台湾中央社英文版（Focus Taiwan）报道，台积电已通知多名客户，计划在2023年起将成熟和先进芯片技术下生产的产品价格提高“个位数百分比”。从尖端到传统节点的不同工艺技术的产品价格也将上涨5％到8％，涉及产品包括处理器、连接芯片和传感器、微控制器和电源管理IC。

知情人士说，为了应付不断增加的成本价格，以及台积电扩张所需的成本，台积电不得不提高其产品的价格，提前通知客户是为了给客户一些缓冲时间。

不过一名高管称，鉴于智能手机和个人电脑等产品的需求放缓，客户可能很难完全接受台积电的涨价计划。虽然对于先进的芯片技术来说，这可能是可行的，但对于成熟的节点来说，要让客户接受则会是相当大的挑战。

台积电去年8月才宣布因全球芯片短缺，将其先进工艺产品的价格提高了7-9％，旧工艺价格也提高了20％，不到一年时间台积电再宣布涨价计划。虽然这样的价格与联合微电子公司和中芯国际等竞争对手先比仍较低廉，但台积电的涨价计划仍让芯片行业感到愤怒。

台积电没有立即回应置评要求。

另外，台积电也宣布，其董事会周二已经批准了约167亿美元（231亿新元）的资本拨款，用于安装和升级先进技术能力和封装能力，同时还将用于安装成熟和特殊技术产能，以及租赁资产的资本化。