摩根士丹利称中国股市接近熊市后期

摩根士丹利认为，中国股市接近熊市后期，不过市场还要经历最后的坎坷。

据彭博社报道，摩根士丹利分析师Laura Wang等在10日的报告中指出，MSCI中国在经历14个月的下跌后已接近熊市的后期，尽管这一阶段会比较颠簸。报告称，中国国内疫情的传播和疫情封控措施，量化紧缩、地缘政治紧张等外部担忧，都会抑制近期的重估机会。

报告指出，最新的中共政治局会议释放了积极信号，但上述因素可能会抵消政策利好。短期在新兴市场框架内，该行仍维持对中国股票的同等权重，并表示未来须看到的更积极迹象包括：

中国陆港股市今年以来跌跌不休，恒生指数在三月中旬一度跌至2016年以来的低位，当前仍在底部区域震荡，A股沪深300指数也在上月末跌至逾两年最低。近期国内疫情多地反复，中国坚持动态清零的策略使得经济增长前景暗淡，世卫组织总干事已呼吁中国重新考虑清零策略。

摩根士丹利对MSCI中国、恒生指数、恒生国企指数和沪深300指数2023年6月的目标点位分别为70、21500、7330和4300。根据彭博计算，恒生指数和沪深300指数的目标位距离最新收盘价均有10%的上行空间。

周三早盘，港股主要指数反弹，结束此前的连日下跌。当地时间上午10:26，恒生指数涨1.2%，恒生国企指数涨1.7%。内地A股也继续上涨，沪深300指数升1.7%。