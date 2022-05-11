离港者仍享公共福利？ 港劳福局：没计划修订福利安排

对于有议员质疑永久离港居民仍享用公共福利一事，香港劳工及福利局回应说，政府部门没计划修订福利安排。

据香港01报道，香港近两年出现移民潮，民建联议员陈克勤关注永久离港居民享用公共福利情况。他称，这两年香港净移出人口逾12万，只计去年第四季，以永久离港为由提取强积金申索已有8700宗，当中部分人仍获发公共福利金和医疗券，以及没有交还公屋单位，要求政府交代是否计划修改法例或规定，订明这些人会丧失享用公共福利资格。

香港劳工及福利局局长罗致光回应说，强积金、公共福利金计划、医疗券、以至公屋分配都各有政策目的、资格要求及运作规范，申领者的隐私受到保护，各政府部门并不掌握申领者是否以永久离港为由提取强积金。

劳福局书面回复立法会称，公共福利金规定受惠人每年居港不少于60天，便可领取全年津贴；少于60天则只获发居港期间津贴。社署会与入境事务处每月核对受惠人是否符合居港规定，而疫情期间则有酌情豁免安排。

局方称，医疗券也规定长者须亲自在指定医疗服务提供者使用，既不可转赠、也不可兑换现金。至于公屋，租户须经常持续居住于单位，房委会通过两年一度的家访核实租户居住情况，以及就举报查核有否违规。如有违规，将按情况采取执法行动。各相关政策局及部门都没计划修订这些福利安排。