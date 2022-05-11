长沙出台10条措施 加强经营性自建房管理

上月发生的湖南长沙自建房倒塌事故酿成53人罹难，官方要求彻查原因并开展专项整治；长沙昨天（10日）出台经营性自建房安全管理10条措施，加强经营性自建房安全管理。

据北京日报客户端报道，长沙市委办公厅、市政府办公厅日前联合印发《长沙市经营性自建房安全管理10条措施》（以下简称“10条措施”），坚持“三抓三促”“10必10禁”，全面加强对经营性自建房的安全管理，遏制安全风险事故。

“10条措施”主要从“抓全过程管控，促建筑质安提升”“抓全方位整治，促管理效能强化”“抓全领域监管，促经营秩序规范”三个方面，提出“凡建必批”“投用必验”“安全必鉴”“凡险必除”“凡危必关”“凡疏必改”“凡假必究”“手续必全”“经营必审”“混杂必清”10条具体举措，加强经营性自建房的审批、建设、验收、经营等全流程、全领域管理，建立完善长效机制，加强源头治理，形成工作闭环，全面强化房屋全生命周期安全保证。

“10条举措”方面，则要求市直各行业主管部门要按照“谁审批、谁监管”“谁主管、谁监管”原则，指导区县（市）加强经营性自建房问题隐患排查整改；要分轻重缓急、分类施策的方法，分期分批整改到位，杜绝“改而不实”“改而不全”“改而又错”等现象；切实加强自建房经营监管执法，对违规经营活动要依法从严从快处置，形成强力震慑。对不作为、乱作为、慢作为、失职、失责的单位和人员，依纪依法依规严肃追责问责。