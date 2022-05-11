胡锡进批评世卫“从外部拆中国抗疫的台”

对于世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞说中国冠病清零政策“不可持续”一事，《环球时报》前总编辑胡锡进批评称，世卫不应从外部拆中国抗疫的台。

胡锡进今天（11日）在个人微博上写道，一些人认为中国的动态清零政策不可持续，这不是什么秘密，世卫总干事也公开这样说，不值得大惊小怪。

他说，中国的探索作为当今世界一条独立抗疫路线有着不可取代的价值。中国在付出代价和牺牲，世卫组织这个时候谈论中国的事情，理应要考虑他们的话会在中国产生什么影响。他们不应从外部拆中国抗疫的台。

胡锡进说，现在中国社会出现了分歧，这也是世卫的话得以发酵的原因，中国需要克服这些分歧，形成新的众志成城。

胡锡进说，中国最关键的是把事情做好了，用事实说话。要能做到迅速把疫情控制住，并且通过接下来的努力，把抗疫的经济社会成本逐渐也降下来，形成事实上过硬的可持续性。那样的话，国内的分歧就会很快降下来，更不怕外部说。

谭德塞在周二（10日）的媒体简报会上罕见公开评论中国对冠病采取零容忍的政策，他说：“考虑到这个病毒的行为，而且我们已预料到它未来还会变异，我们认为这（清零）是不可持续的。”他透露，世卫官员已同中国专家讨论这个问题，向他们表明清零不可持续。