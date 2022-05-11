小麦未熟被收割做青贮饲料 中国农业部发文禁止毁麦

今年“五一”劳动节开始，小麦主产区收割还在包浆期的小麦用于牛羊饲料一事，在中国社交媒体引发广泛关注和讨论。中国农业农村部办公厅就此下发通知称，个别地方出现青贮小麦等毁麦问题，既对夺取丰收带来不利影响，又造成不良社会影响，要求各地抓紧就各类毁麦问题进行全面摸查排查。

据上游新闻报道，中国农业农村部办公厅下发的《抓紧核查各类毁麦问题的通知》要求，小麦主产区要组织各市(县)全面调查是否存在青贮小麦、毁麦开工、毁麦种树等各类毁麦情况，调度本省是否存在养殖企业收购青贮小麦用于饲料、青贮收获机械用于收割青贮小麦的情况。如有此类情况，摸清具体规模，详细分析原因。

通知还说，一旦发现毁麦苗头，采取有力措施，第一时间处置、上报，最大限度减少不良影响。对准备将小麦用于青贮的，要坚决予以制止。对被征用为建设用地、小麦即将成熟的田块，要在小麦成熟收获后再开工。对毁麦种树的，要强化耕地用途管控，及时发现并予以纠正。及时了解并上报各地毁麦事件相关责任人处理情况。

报道引述华中农业大学一位不愿具名的教授称，基于小麦的自身特性和价格，养殖场用它当青贮饲料不可能被普及，只是少数养殖场无奈的“权宜之计”。农业农村部下发的通知很及时，防微杜渐，及时纠正已出现的不好苗头。

去年中国各省粮食产量排名中，“中原粮仓”河南仅次于黑龙江。公开报道显示，河南省小麦产量占全国四分之一，稳定在700亿斤以上。

据了解，在农业农村部下发通知前，河南省农业农村厅上周日（8日）已在全省范围内下发“特急”内部明电。

电文称，当前小麦已进入灌浆期，正是增粒重保产量的关键期，距离大面积开始收获仅剩20多天时间。近期网络上出现个别地方把小麦用于青贮饲料的报道，社会高度重视。

电文说，毁麦及小麦用作青贮饲料现象的发生，暴露出个别地方少数干部和相关利益方，维护国家粮食安全站位不高，保护农民利益意识不强。各级农业农村部门要充分认识小麦是主要口粮，不能用于青贮饲料的严重性，站在讲政治、讲大局、讲纪律、重民生的高度，自觉扛起粮食安全重任。

电文要求，从现在开始到麦收结束，任何地方、任何单位、任何人员不得以任何理由毁麦或将小麦用于青贮饲料。各地要依靠乡、村基层组织力量，对涉及毁麦或小麦用于青贮饲料事件开展彻底排查，不留死角、不留盲区，采取坚决有力措施，加强麦田保护，防止各类毁麦事件再次发生，努力夺取夏粮丰收。

河南省驻马店市遂平县农业农村局李姓股长昨天受访时说，收到明电后，该局已作出部署，严禁把小麦当成青贮饲料卖，“麦子没熟不能卖，卖了会被追责。”

在相邻河南的安徽，阜阳市阜南县农业农村局一名工作人员也称，不能把小麦当成青贮饲料卖。

农业农村部一名工作人员昨天告诉媒体，各地将因地制宜，就小麦问题出台要求和规定，要严格执行。

华中农业大学教授介绍说，种植青贮玉米要用专用的玉米品种，产量高，持绿性好，种植2亩地青贮玉米即可解决一头高产奶牛全年的青贮饲料供应。普通的玉米提前收割用于青贮，产量较低。

在该教授看来，玉米比小麦更适合做青贮饲料，“一亩地，种青贮玉米，产量超过4吨；一亩地种小麦，产量只有1吨多。种植小麦因为管理问题没了收成，基于不浪费的考虑，可以作为青贮饲料。”

除自身特性外，养殖企业基于成本考虑也会购买青贮玉米。

安徽省阜阳市阜南县一养殖公司工作人员昨天介绍，购买一亩地的小麦需要支付1500元（人民币，下同，约309新元），购买一亩地玉米需要支付1200元。1500元只能买1吨多，1200元可以买4吨多。

河南一养殖企业老板称，受河南去年水灾影响，他没有准备好充足饲料。现在购买未成熟的小麦用作青贮饲料是为应急，“现在就可以去收小麦了，玉米要等到8月，仓库里没存的饲料了。”

河南省一小麦种植户昨天受访时说，去年年底，养殖场和他达成协议：“五一”期间带收割机来收麦，每亩1500元。他算了笔账：近几年，麦熟后再卖每亩约1200元。小麦灌浆期到成熟期有近一个月的时间，在这期间他要防治病虫害；小麦熟后，他要掏钱请人来收割；割完之后，还要处理秸秆，“我啥事不干，看着他收就能每亩就能收到1500元；我啥事都要干，每亩卖1200元。再说省出20多天的时间，我去工地上干点活也能赚好几千。”

对于舆论场上指责农民此举是毁麦的批评声音，该种植户并不认同。他说，粮食是自己辛劳种下的，提前卖个好价钱是劳动所得。此外，卖掉灌浆期的小麦，是被牛羊吃了，牛羊终究还是上了餐桌。

此外，河南省新乡市的新乡小麦是农产品地理标志，新乡市有数家用小麦制作“手工干花”的企业，带动着周边村民创收。

受访的小麦种植户、青贮饲料收割机厂、牛羊养殖场、小麦干花生产相关人员均称，灌浆期小麦当成青贮饲料或者用作干花原材料，并不是今年独有的现象，他们很纳闷为何近期会在社交媒体上讨论得异常热烈。

据悉，较早发布“收割灌浆期小麦性价比高视频”者中有青贮饲料收割机厂厂商和干花制作商，前者会在首页上公布销售电话，后者会兜售制作技术；看到小麦被收割机割成碎片后，心疼粮食的网民便开始批评。

受访教授称，社交媒体上的讨论观点有各自的道理，但有的观点比较片面，疏忽了一个客观事实：即便不考虑其他原因，只看小麦的特性和价格，不太可能被广泛推广成青贮饲料，一些饲料厂之所以掏钱买“亩产量少价格贵”的小麦当青贮饲料，是无奈之举，“无奈的原因可能各不一样。”

这位教授说，小麦当青贮饲料是在毁麦，即便基于小麦自身原因不可能大范围推广，也要禁止。“勿以恶小而为之，我认为农业农村部和河南省农业农村厅的做法很及时。”

该教授还呼吁，各地在查处前述现象时，不要过多苛责已卖了包浆期小麦的农民，要正确引导他们不再卖。