中国各地急招核酸采样员 日薪高达千元人民币

中国国务院联防联控机制前日提出大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，北京、上海、杭州、宁波等地已陆续出台核酸检测要求。多家招聘网站近期密集出现类似“核酸采样员”“核酸检测采样护士”“核酸采集员”的招聘信息，待遇优厚。有公司不仅开出高达1000元（人民币，下同，约200新元）的日薪，还提供年终奖金、定期体检、免费住宿和“五险一金”，甚至还有员工旅游、股票期权。

根据第一财经引述上海证券行业周报称，北京、上海、杭州、宁波等地已陆续出台核酸检测要求，并加码建设常态化核酸检测点。其中，杭州地区已布设10000个免费核酸采样点，并要求市民每48小时测一次核酸。

周报称，按照杭州的人口数量测算，约1200人对应一个检测点。若按照该比例，仅考虑城市人口，全国范围内至少将新增75万个检测点。相应地，需要核酸采样员至少在百万人以上。

多家招聘网站显示，近一段时间，类似“核酸采样员”“核酸检测采样护士”“核酸采集员”的招聘信息十分密集。今天早晨6时30分，在“前程无忧”招聘网上就已经登出了十余条当日的招聘信息。

广东某人力资源公司的核酸采集员招聘信息称，有护士资格证及电子化执业证并在有效期内，18至35岁，接种完第三针疫苗。月薪1万至1.5万元，签订劳动合同，包吃住，有全勤奖、节日福利、“五险一金”、包住宿和餐饮补贴。工作内容主要是配合街道办或者医院做核酸采样。

长三角某城市健康管理公司招募“核酸检测采样护士”，要求具备护士证，有采血及核酸采样经验优先。报酬每天400元至600元，封控期间每小时70元至100元。主要负责公司规定的人（主要负责鼻咽拭子）或物（冷库物品）的核酸采样。

某医疗投资管理公司招募“核酸检测采样护士”，要求有护士证，有核酸采样经验。薪酬每天1000元，不仅提供年终奖金、定期体检、免费住宿和“五险一金”，甚至还有员工旅游、股票期权。

据多地卫健委等官方渠道消息，今年以来，各地招募核酸采样点采样人员，开出的条件多数是缴纳社会保险；提供免费工作餐，外市人员可提供免费住宿；购买疫情保障专属保险；享受高温费等相关补贴；薪资优厚(面议)。招募数量多在百人以上。

“无锡本地宝”4月一则东北塘街道疫情联防联控指挥部办公室的《东北塘街道核酸采样人员招募令》称，面向社会发出招募令，招募核酸采样人员，作为现有力量补充，参与全街道核酸采样工作。

招募条件包括身体健康、品行端正；具备符合岗位要求的资格条件和工作能力。年龄在18周岁以上，具有卫生专业技术资格；无传染性疾病，已完成疫苗全程接种。薪资待遇包括月收入7000元左右、提供工作餐、购买冠病疫情保障专属保险、享受高温费等相关补贴。

同一时间，无锡市锡山区正在招聘400名疫情防控核酸检测采样工作人员；无锡经开区也在招聘200名疫情防控核酸检测采样工作人员。

据多地疫情防控部门消息，各地对于核酸检测采样工作人员的上岗资格条件有严格要求，如上海市金山区卫生健康委员会今年4月一则《关于招募常态化核酸采样点采样人员的公告》要求，应聘者需具有医学、护理、检验类等卫生专业背景者优先；愿意接受统一的核酸采样相关工作的理论和技能培训，经考核合格并持有培训合格证书后，方可参加核酸采样及相关工作。

某地疫情防控部门人员提供的《核酸采样培训PPT》显示，核酸检测采样工作人员需掌握医用防护口罩佩戴和摘除方法、医用防护用品穿戴、口咽拭子采集方法等多项技能。

中国国家卫生健康委办公厅去年1月发出的《关于建立新冠病毒核酸采样检测人力资源信息库的通知》也明确要求，全国各级各类医疗机构、疾控中心、第三方实验室开展冠病病毒核酸样本采集、检测工作的医务人员，均应当纳入信息库管理。相关医疗卫生机构确定责任部门和管理员，负责本机构核酸采样检测人员信息的初审和日常管理工作。