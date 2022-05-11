台湾即日起开放自购快筛无须核准可进口

台湾快筛试剂供不应求，中央流行疫情指挥官陈时中今天（11日）说，从即日起到6月30日将开放民众自购快筛无需核准就可进口台湾。

据台湾《联合报》报道，陈时中今天在疫情记者会上作出以上宣布。食药署署长吴秀梅说，针对个人自用冠病检测试剂的措施现已进行弹性调整，一人限申请一次，总量不超过100剂，不需要到食药署申请核准即可放行。

但她也强调，建议选购家用检验试剂产品，不限于紧急授权（EUA）核准的产品，但如果不是EUA产品，相关结果须自行负责，也不能作为防疫政策判断依据，也不能对外贩售。

近期快筛试剂供不应求问题持续引起热议，台湾在野国民党主席朱立伦日前建议中央政府应“开放自主进口合规快筛”、“合法合理采购机制”等，指挥中心昨天反驳称，自2020年疫情爆发以来，政府从未禁止厂商自主进口任何合乎食品药物管理局紧急授权的快筛试剂。

陈时中昨天还说，进口快筛试剂仍有一定程序，都可以进口，但他也承认，倘若民众有进口供个人使用的快筛试剂，目前的确有限制。

另外，针对辉瑞BNT儿童疫苗昨天宣布延迟抵台，卫福部疾管署副署长、指挥中心发言人庄人祥今天说，BNT儿童疫苗预计本月16日抵台。陈时中说，BNT儿童疫苗的施打时间或将晚于本月20日。