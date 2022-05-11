北京薪酬报告：基因工程疫苗研究员成热招岗

中国北京市人力资源和社会保障局5月11日发布《2022年北京市人力资源市场薪酬状况报告》显示，北京市一季度“高、新”热招岗位集中在技术领域，超八成岗位薪酬中位值达20000元/月（人民币，下同，约4000新元/月）。其中，自然语言处理工程师、系统架构设计师薪酬中位值均突破35000元/月，领先于其他职位。

据北京日报客户端报道，《报告》显示，随着疫情防控常态化，生物医药企业对高端研发人才需求上涨。基因工程疫苗研究员成为一季度“高、新”热招岗位，薪酬中位值为32745元/月，位居技术领域岗位薪酬水平前列。

此外，还有六个职业首次进入“高、新”热招岗位名单，分别是集成电路工程技术人员、密码技术应用员、电子数据取证分析师、大数据工程技术人员、互联网营销师、人工智能训练师。以上六个职业薪酬水平相对较高，薪酬中位值均超过15000元/月。

2022年北京市政府工作报告提出：落实“朱雀计划”，主要引进培养一批具有科学家思维、工程师技能，拥有创新资源调配能力的高端项目管理人才，如项目经理、技术经纪人等，服务于国家实验室、新型研发机构等重点科研机构和“三城一区”等重点区域建设。

《报告》显示，一季度，在“朱雀计划”热招岗位中，产业投资人薪酬最高，薪酬中位值为56481元/月；其次为国际律师，薪酬中位值为48572元/月；技术经纪人与专利成果代理人的薪酬中位值分别为32898元/月、31575元/月。

目前，北京市正全力推动构建高精尖经济结构，打造高精尖产业2.0升级版。《报告》显示，一季度，金融产业、数字经济产业、软件和信息服务产业薪酬中位值位居前三，分别为14809元/月、13274元/月、13116元/月。

同时，一季度，北京各重点产业薪酬均保持小幅增长。其中，生活服务产业环比涨幅最高，为1.3%；智能/高端制造产业和医药健康产业环比涨幅位居第二及第三位，涨幅分别为1.2%和1.1%。

北京市技能人才薪酬整体也保持小幅增长，高级技师、技师、高级技能人才、中级技能人才月平均薪酬中位值均超万元。