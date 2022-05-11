四川宜宾“出逃鳄鱼六兄弟”被寻获 业主已全部宰杀

随着最后一条出逃鳄鱼昨晚被搜寻人员“抓获”，在暴雨中逃出康某家临时鳄鱼中转池的四川宜宾“鳄鱼六兄弟”全部“归案”， 金沙江安全隐患彻底解除。不过，为防止鳄鱼再次逃逸，六条被寻获鳄鱼已在昨天晚间由业主全部宰杀。

根据红星新闻报道，出逃的六条鳄鱼均属外来物种，由自称某烤全羊餐饮店股东的宜宾人康某从广西购买（此前康某称购自山东养殖场），事发前的5月8日，同批次11条鳄鱼经物流从广西运抵宜宾，运输途中死亡两条，当日宰杀三条后剩余六条，结果趁暴雨全部出逃。

业主康某称自己没有饲养鳄鱼，也没有饲养鳄鱼的资质，其从有资质的养殖场买鳄鱼进行中转销售，或卖到餐饮店做食材。康某的母亲在接受采访时也强调没有饲养鳄鱼，他们家的鳄鱼池只是临时中转。

宜宾市叙州区有关方面昨晚根据寻获出逃鳄鱼的具体情况，公布了六条鳄鱼“被捕”路线图，详细披露了每条鳄鱼被发现、捕获的时间地点和相关人员信息。

此前网传宜宾某鳄鱼养殖户养殖场中，因暴雨导致六条鳄鱼逃逸至金沙江。当地游泳协会发布紧急通知，提醒注意安全，引发民众不安。

康某此前受访时说，此鳄鱼是雪滩熊火柴烤全羊店备用的食材，个体不大，只有十多斤而且嘴巴已经用胶带封住的，不会造成多大威胁，请大家不要恐慌。与此同时，康某发来一张正在烧烤架上的鳄鱼图片，表示图中所示即为烧烤鳄鱼，并称“欢迎品尝”。

据悉，为防止鳄鱼再次逃逸，六条被寻获鳄鱼已在昨天晚间由业主全部宰杀。目前，当地警方、农业农村局等职能部门仍在对此事展开进一步调查。

