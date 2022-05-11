中国防汛应急响应升至Ⅲ级 专家组赴广东广西

中国南方部分省份出现暴雨天气，国家防汛抗旱总指挥部(国家防总)将防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅲ级，持续安排部署广东、广西等重点地区强降雨防范。

据中新社报道，气象部门预测，11日至12日，广西西部和中南部、广东中南部、福建中南部以及贵州西南部、云南东部、山西中北部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东南部、广西西部和东南部、云南东南部等地的部分地区有大暴雨。上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。

中国气象局维持暴雨黄色预警，联合水利部发布山洪灾害气象橙色预警，降雨区内一些河流可能发生洪水。

中国国家防总秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文今天（11日）主持防汛视频会商调度，视频连线福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南等省份，安排部署重点地区强降雨防范应对工作。

会商要求，这轮降雨范围广、持续时间长、强度大，短时强降水和局地雷暴大风等强对流天气可能多发，防御难度大、致灾性高，持续降雨导致土壤饱和，山洪地质灾害风险增大，要始终保持高度警惕，全力做好当前防汛工作。

会商要求，压实防汛责任，强化调度指挥，密切监测预警，加强短临预警，提前落实防范措施，及时启动或调整应急响应，高级别预警按照预案落实停课、停工、停产、停运、停业等刚性约束措施。科学调度防洪工程，强化查险排险，确保险情早发现、早处置。要突出重点部位，强化转移避险，加强风险隐患排查，提前转移山洪灾害风险区、地质灾害隐患点、削坡建房、低洼易涝、危房老屋、在建工地、旅游景区等危险区域人员。要预置力量物资，强化救援救助，一旦发生险情灾情，快速组织抢险救援，第一时间搜救被困遇险人员，同步做好受灾民众救助工作。同时，注意统筹做好疫情防控工作。

根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定将防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅲ级。国家防办已派出两个专家组分赴广东、广西指导防范应对工作。