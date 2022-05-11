北京疫情仍处胶着状态 官方：要深挖细查每个病例

北京市政府新闻发言人徐和建今天说，北京疫情仍处于胶着状态，有关单位突发聚集性疫情，增加了疫情防控的不确定性。要坚持“动态清零”不动摇，争分夺秒、以快制快，以更坚决、更果断的措施尽快实现社会面清零，打赢疫情防控阻击战。此外，位于北京的故宫博物馆因疫情原因将于明天（12日）起暂时闭馆。

综合央视网、新京报和新华社报道，徐和建在北京市疫情防控工作新闻发布会上说，要从每个环节发力，尽快打破疫情胶着状态，开展动态清零行动。要深挖细查每个病例，每日盘点分析，管控措施一竿子插到底。要坚持以快制快，做好突发聚集性疫情处置，第一时间管控住风险点位和风险人员，不失一处、不漏一人。严格执行“24小时处置法则”，加强横传联动，做到日清日结，把疫情扩散风险降到最低。

徐和建说，朝阳区、房山区、顺义区要严格封（管）控区防疫管理，降低感染率，尽快消除新增病例；实行居家办公和点对点闭环管理，降低到岗率，减少人员流动。全市高质量开展核酸筛查，坚持重点筛查与常态化筛查相结合，做到应检尽检，把社会面隐匿传播捞干筛净。要维持检测现场秩序，做好个人防护。加强对第三方检测机构的监督检查，提高检测质效。

北京市疾控中心副主任庞星火在同场发布会上说，北京昨天新增本土冠病病毒感染者37例。自5月10日发布会后（5月10日15时至11日15时），北京新增本土冠病感染者56例。

其中，房山区36例，丰台区8例，朝阳区6例，海淀区3例，东城区、西城区、顺义区各1例；普通型2例、轻型35例、无症状感染者19例；均来自管控人员。均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

位于北京的故宫博物院今天发布公告称，根据北京市疫情防控最新形势，为进一步降低人员流动带来疫情社会面传播风险，将于明天起暂时闭馆，开放时间另行通知。

