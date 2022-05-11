青海西宁启用疫情防控报备系统

青海西宁市疫情防控处置工作指挥部今天发通告，从即日起，当地将正式启用西宁疫情防控报备系统。所有赴宁返宁人员必须持抵宁前48小时内核酸检测阴性证明和“健康码”“行程码”绿码赴宁，在抵达西宁前24小时内进行报备，未报备人员暂缓赴宁。

根据微信公众号“西宁广播电视台”消息，通告说，国内疫情当前呈多点散发态势,疫情防控形势严峻，为认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，压紧压实“四方”责任，进一步优化报备流程，方便赴宁返宁人员办理报备事项，从5月11日起，西宁市将正式启用西宁市疫情防控报备系统。

即日起，赴宁返宁人员需提前准备好本人身份证和“健康码”“行程码”绿码截屏，通过扫描二维码进入小程序进行报备。

在人员管理措施方面，对低风险地区赴宁返宁人员执行“三天居家隔离医学观察或集中隔离医学观察+2次核酸检测（第1、3天检测）”管控措施；

行程码带“*”号赴宁返宁人员执行“五天居家隔离医学观察或集中隔离医学观察+三次核酸检测（第1、3、5天检测）”管控措施。

通告警告称，赴宁返宁人员凡不主动报备、故意隐瞒行程、不遵守防疫规定或不主动配合做好健康监测、居家隔离、集中隔离、核酸检测等各项防控措施的，一经发现，将依法依规追究相应法律责任。

