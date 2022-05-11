中国船企接单量重回全球第一

中国船企单月接单量再度反超韩国，重回全球第一。

据界面新闻报道，英国克拉克森研究公司(Clarkson Research)5月10日数据显示，今年4月，全球新船订单量为251万补偿总吨（CGT），环比下降36%。补偿总吨即修正总吨，由船舶货物总量乘以船舶类型系数得出。

其中，中国船企承接新船订单45艘，共计154万CGT，以61.35%的市场占有率位居世界第一。同期，韩国船企共获新单82万CGT，约占世界总量的32.67%，排名第二。

今年一季度，韩国船企曾接获全球半数的新船订单，反超中国。从累计新船接单量来看，今年前4个月，韩国仍以0.1%的微弱优势领先中国。

今年1至4月，韩国船企累计新船接单量为581万CGT，约占全球市场的45.9%；中国船企累计新船接单量为580万CGT，约占全球市场的45.8%。

从手持订单量来看，韩国新船手持订单虽大幅上涨，但仍落后于中国。截至4月底，中国手持新船订单量为4044万CGT，同比增长两成，以42%的市占率位居全球第一。

其次为韩国船企，其手持新船订单量为688艘，共计3268万CGT，市场占有率为34%。

克拉克森数据显示，今年4月，全球新造船价格指数环比上涨1.02%，达156.78点，已连续17个月保持上涨趋势。