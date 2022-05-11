报告：超七成企业称标明陪产假可增强人才吸引力

BOSS直聘最新发布的《生育假期对求职招聘影响的问卷调研》结果显示，越来越多求职者在跳槽时关注生育假期。

据第一财经报道，调研共收集到4060份求职者有效问卷、1710家企业招聘者的有效问卷。调研显示，在BOSS直聘的调研报告中，超过9成的求职者说，自己会因为企业落实陪产假、育儿假而优先考虑该公司机会，其中男性群体中选择这一答案的占比为83.8%、女性求职者群体的这一占比高达93.8%。

参与调研的企业招聘者中，65.5%的人认为落实男性生育假“会成为企业吸引人才的福利卖点”，与之相应的，68.4%的招聘者表示“愿意在招聘启事中标明公司支持休育儿假”，74.9%的企业招聘者则透露，根据自己的经验和观察，公司标陪产假、育儿假福利，确实使得“人才吸引力提升”。

当前，职场爸爸的生育相关假包含陪产假和育儿假两种。目前，中国各地政策不同，对男性有10到30天不等的陪产假，各地已推出或拟推出生育子女夫妻每年各5日、10日、15日、20日乃至不低于30日的育儿假。

值得一提的是，很多求职者在问卷调研中说，能够理解企业因员工生育福利假增加用人成本的担心和难处。在回答“如果有需要，你是否愿意在享受生育相关假期间工作”的问题时，65.5%的职场人选择了“愿意”。

这也说明，如何健全假期用工成本分担机制十分关键。人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整分析，要建立健全假期用工成本分担机制，减轻企业因此而影响工作时间、工作效率和企业利润增长、全面发展的问题。要围绕建立健全假期用工成本分担机制，来统筹设计、具体推进。

董玉整分析，健全假期用工成本分担机制需要解决几个问题：一是谁是假期用工成本分担的主体？也就是说哪些人哪些单位哪些方面要参与分担假期用工成本？不能只要求企业、用人单位单独承担假期用工成本；二是政府、企业、用人单位、社会、家庭、个人等方面，各自应该承担多少假期用工成本？三是有哪些手段可用来解决假期用工成本分担问题？包括税收、收费减免、奖励和处罚措施、政策优惠以及实行弹性工作制等等，都可以尝试。

