下午察：入户消杀触碰中国文化人底线？

“大上海保卫战”不见尽头，虽然染疫人数逐渐下降，但上海防疫措施不松反紧。网民说，上海式抗疫50多天，市民前半截最担心就医与物资保障问题，后半截最担心被“静默”“易烊千玺”（一阳迁徙）和“削你”（入户消杀）。
一段大白入户消杀的视频疯传后，有上海市民引述朋友的话称，如果在他藏有珍贵书画的家中消杀，他就从楼上跳下去。看来，入户消杀触碰了文化人的底线，或也逾越了所有市民的忍耐度。
令民众人心惶惶的消杀视频
大白在公共场所、居民区走道消毒，是这两年经常看到的画面。但直接“登门入室”，进入居民家中大肆喷洒消毒剂，倒不多见。
一段防疫人员入户消杀的视频前两天在网上热传。事发地点是江苏徐州睢宁县，约一分钟的视频显示，两三个大白对着打开的冰箱、地板、电视、沙发上喷大量消毒剂。客厅地上一片狼藉。
不少网民质疑入户消杀的必要性与科学性，也有人认为，防疫人员将居民生活物品随意处置，消杀过程过于粗暴。
江苏徐州睢宁县宣传部工作人员昨天回应称，视频是根据当地防疫政策，对阳性病例和无症状感染者住所进行终末消毒，消杀全程录音录像，按专家指导意见结合消杀要求执行。冰箱内物品按要求处置，事后也已为居民补偿食品及消毒礼包。
据传，入户消杀的事件也发生在上海，甚至涉及检测呈阴性的家庭。上海黄浦区淮海中路街道西成里还传出强制入户消杀事件，引起民众人心惶惶。
一张在推特上发布的照片显示，两名防疫人员试图翻居民楼的窗户入室。转发该照片的网民写道，上海一个朋友介绍说，现在搞入室消毒，主人隔离在方舱不肯交钥匙，就强迫入室了。
文化人的抗议
不少网民质疑、批评入户消杀的行为，而个别文化人的反弹最大。家住上海、网名为“敦煌妖迹”的微博博主前天写道，他父亲是老一代漫画家，一辈子嬉笑怒骂、跟幽默打交道，但最近通话时声音十分沉重，“开口就是一句话：我真的好难过呀。”
父亲说，现在一人阳性，全楼转运。这就算了，但他们会拿着你的钥匙，直接进门消杀。“我们家要是被人进来，全方位地喷消毒剂，我的书怎么办？我的画怎么办？我收藏的那些卷轴、国画，怎么办？”
父亲还说，有个老朋友家里藏书过万册，有很多精品，甚至是孤本，要是有人进门消杀，他恫言就从楼上跳下去。“上海文联的某老师说，家里有吴昌硕、齐白石的真品，如果被进门消杀，那他这辈子就算完了。”
“他们这些老一辈的知识分子，有很多人一生的心血和情感，全都在这些书、这些画上面，假如一套宋版的《论语》，一幅张大千的山水，一件西周的青铜，这些东西被无差别地喷上了消毒剂，一遍两遍三遍，光是想象一下，都可能会出心脏病了……真的是要了他们的命了。”
最后，父亲感叹，他们老一辈的知识分子真的没有用，但并未解释。这名博主写道：“我大致能感觉出来，那一种秀才遇到兵的屈辱，和那一种螳臂当车的悲凉。毕竟，他曾经自傲漫画是投枪匕首，但他现在却在劝我，网上写文章，不该说的不要乱说，不要逞一时之快。”
香港岭南大学中文系教授许子东5月9日发微博称，说入户消杀就跳楼的是前上海电视台主持人叶惠贤。但许子东今天又澄清，跳楼的话其实是叶惠贤助理开的玩笑话。但不少网民留言表示许子东“被那个啥了”（被警告）才这么说，纷纷留言“许老师保重”。
也有网民认为，文化人的古董字画当然珍贵，但普通老百姓家里的“第一封情书”“爸妈的书信”“记录成长的相册”也一样珍贵，需要得到保护与尊重。
上海女作家格十三今天在微信公众号发文称，那些本来忙着在团购群里找各种物资的女人们，这两天都在忙着找“贵重物品保护指南”，担心自己成为密接被拉走后，家里要被入户消杀。
官方的解释与安抚
上海市环境整治消杀工作专班副组长、市住房城乡建设管理委副主任金晨昨天在新闻发布会上说，开展入户消毒是疫情防控的重要一环。在部分老旧小区，如果感染者与邻居共用厨房及卫生间，共用厨卫的住户室内也需要消毒。
金晨称，在入户消杀工作前，工作人员会与居民做沟通，了解贵重物品等需要特别注意对象，争取他们对入户消毒作业的理解和配合。
他建议，居民要先关闭各类电器电源，避免造成电器线路的短路；可对贵重物品提前遮挡或打包存放，并按照30天不开启的要求存放。
《人民日报》海外版旗下微信公众号“侠客岛”今天刊文强调，执行入户消杀应当细致稳妥，不能无差别、粗糙化，“万一像珍藏的书籍、字画这类物品弄坏了，赔食品礼包也没啥用啊。”
文章建议消杀过程要有一套细致的流程，这样较为稳妥规范，“为的就是既能科学消杀，又打消居民心中不安。”
逾越民众的底线
网民对于官方的解释与安抚并不买账。事实上，人们抗拒的，除了“消杀”对私人财产的破坏，更是“入户”这个行为。
格十三在文章中就挑明了这一点：“大多数人的恐慌来自于因对抗病毒而产生的无数未知行为，尤其是最近这个阶段，陷入了更大焦虑——无法保护自己最后的堡垒——家。人们这么大怨言，不是不配合抗疫，而是这种不科学、无厘头的行为，触碰到了人民安全感的底线。”
微信公众号“西坡原创”昨天在题为《入户消杀击溃了中国人最后一道心理防线》的文章写道，家是中国人的最后一块阵地。房子不仅是中国人的避难所，也是中国人的市政厅，中国人的教堂。当教堂被糟蹋成猪圈，人的崩溃就难以避免了。“了解了这一切，才能明白，为什么那几个野蛮入户消杀的短视频，能击溃那么多人的心理防线。”
文章最后总结：“如果说有什么最能团结一切中国人的，那就是保卫中国人对家的信仰。如果说有什么最能刺激中国人的，那就是践踏中国人对家的信仰。人同此心，心同此理，大家都是爹妈生养的，没人不该懂这个道理。”
不止中国人，世界各地的老百姓都应该懂这个道理。中国教育部全国青少年普法网去年1月20日刊登的一篇文章，介绍了18世纪英国首相老威廉·皮特1763年在国会的一次演讲，题目是《论英国个人居家安全的权利》。
讲稿中有段脍炙人口：“即使最穷的人，在他的小屋里也能够对抗国王的权威。屋子可能很破旧，屋顶可能摇摇欲坠；风可以吹进这所房子，雨可以淋进这所房子，但是国王不能踏进这所房子，他的千军万马也不敢跨过这间破房子的门槛。”
文章称，“风能进，雨能进，国王不能进”道出了一个基本常识，那就是公权力和私权力有明确的的界限……公权力进入私领域有一个原则，那就是“非请莫入”。私人事务没有请求公权力救济，政府不能介入。
按上述说法，无论居民有没有文化，只要没有行使请求权，一国之君都不能入室，更何况入户消杀的大白？