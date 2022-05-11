香港612基金信托人被捕 包括陈日君与何韵诗

据《明报》报道，香港“612人道支援基金”的四名信托人被捕，他们为岭南大学文化研究系客座副教授许宝强、法律界前立法会议员吴霭仪、天主教香港教区荣休枢机陈日君及歌手何韵诗。

其中，何韵诗助理已向《明报》证实了何韵诗被捕。

此外，据《明报》了解，许宝强是今天（5月11日）在机场出境时，因涉嫌违反《香港国安法》中勾结外国势力罪而被捕。报道说，他当时正准备离港赴外地担任大学访问学者。

香港警方暂时未公布有关拘捕行动。

“612人道支援基金”（简称612基金）成立于2019年6月15日，目的是为所有在反修例运动中被捕、受伤或有关人士提供人道支援，包括医疗费用、心理/精神辅导费用，刑事/民事法律费用，紧急经济援助等支援。基金共有五名信托人，除了上述四人，还有前立法会议员何秀兰。

“612基金”也被建制阵营批为“黑暴基金”，并在2021年8月18日宣布已制定方案有序停止运作，10月31日解散基金秘书处。根据基金2021年6月的年度报告，截至当年5月31日，筹款总收入累计达2.36亿港元（4183万新元）。

香港警方国安处2021年9月称正调查“612基金”涉嫌违反香港国安法及其他香港法例，并向法庭取得“提交物料令”，要求“612基金”及协助处理资金往来的“真普联”提交基金的资金往来，及捐款人资料等，以调查当中是否涉及勾结境外势力。