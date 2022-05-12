中国常驻联合国代表：对话是解决朝鲜问题的唯一途径

中国常驻联合国代表张军昨天（11日）在联合国安理会上说，对话协商是解决朝鲜半岛问题的唯一正确途径。

据中国新闻网报道，联合国安理会昨天就朝鲜半岛局势举行公开会。联合国中东亚太事务助理秘书长基亚利作通报称，朝鲜在5月4日和7日进行了弹道导弹发射；另有迹象表明，朝鲜恢复了丰溪里核试验场的施工活动。这些事态发展令人关切。

张军在会上说，当前朝鲜半岛局势紧张的一面趋于突出，螺旋式升级的前景令人担忧。中国呼吁各方保持冷静克制，坚持对话协商的正确方向，避免采取任何可能加剧紧张局势、导致误判的行动。

他称，对朝鲜半岛问题，应历史地看、全面地看，了解事情的前因后果，对话协商是解决半岛问题的唯一正确途径。

张军续称，美国是半岛问题直接当事方，掌握着打破僵局的钥匙，并呼吁美国拿出实实在在行动，正面回应朝方合理关切，为早日重启对话创造条件。他批评，尽管美国口头上声称愿无条件对话，但行动上却在持续加紧制裁和施压。

他还说，针对最新局势，中国和不少安理会成员都提出合理建议，就推动半岛问题政治解决采取有力行动，中俄提出的安理会决议草案也是基于这一目的。但遗憾的是，美国对中国和其他有关安理会成员的建议视而不见，仍“迷信于制裁的魔力”。

张军说，如果美国改变消极态度，安理会成员是可以达成共识的，并希望安理会成员对中俄决议草案予以认真考虑。

张军说，作为半岛近邻，中国高度关注半岛局势，始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。