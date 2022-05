陈日君等被捕 梵蒂冈高度关注美国务院谴责

包括天主教香港教区荣休主教陈日君在内的“612基金”四名信托人昨天(11日)被捕,随后获得保释,梵蒂冈对事件表达高度关注。

据梵蒂冈新闻网报道,梵蒂冈发言人马特奥·布鲁尼(Matteo Bruni)在一份声明中说:“圣座关切地获悉了枢机主教陈日君被捕的消息,并高度关注事态发展(following the evolution of the situation with extreme attention)。”

另据美国之音报道,针对逮捕事件,白宫印太事务协调员坎贝尔(Kurt Campbell)当地时间星期三在一个研讨会上说,“我们对向香港施压和消灭公民社会的步骤越来越感到不安”,并且对镇压那些“在新闻界、宗教界和学术界大声疾呼的人”感到关切。

美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)也谴责了逮捕行动,他表示“我们将继续与香港人民站在一起。”

香港警方国家安全处查逾八个月后,昨天逮捕了涉嫌勾结外国势力的“612基金”四名信托人,包括天主教香港教区荣休主教陈日君、立法会法律界前议员吴霭仪、歌手何韵诗、岭南大学前学者许宝强。

据香港01报道,四人昨晚到今天凌晨陆续获准保释,其中陈日君昨晚11时许获准离开柴湾警署。但港警国安处要求他们交出所有旅行证件,禁止离港。

“612人道支援基金”在2019年香港反修例风波期间成立,为反修例运动中受伤、被捕或相关人士提供支援,成立两年来以众筹方式吸纳资金,并通过真普选联盟有限公司处理了逾2.5亿港元(4408万新元)资金。