陈日君等被捕 梵蒂冈高度关注美国务院谴责

包括天主教香港教区荣休主教陈日君在内的“612基金”四名信托人昨天（11日）被捕，随后获得保释，梵蒂冈对事件表达高度关注。

据梵蒂冈新闻网报道，梵蒂冈发言人马特奥·布鲁尼（Matteo Bruni）在一份声明中说：“圣座关切地获悉了枢机主教陈日君被捕的消息，并高度关注事态发展（following the evolution of the situation with extreme attention）。”

另据美国之音报道，针对逮捕事件，白宫印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）当地时间星期三在一个研讨会上说，“我们对向香港施压和消灭公民社会的步骤越来越感到不安”，并且对镇压那些“在新闻界、宗教界和学术界大声疾呼的人”感到关切。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）也谴责了逮捕行动，他表示“我们将继续与香港人民站在一起。”

香港警方国家安全处查逾八个月后，昨天逮捕了涉嫌勾结外国势力的“612基金”四名信托人，包括天主教香港教区荣休主教陈日君、立法会法律界前议员吴霭仪、歌手何韵诗、岭南大学前学者许宝强。

据香港01报道，四人昨晚到今天凌晨陆续获准保释，其中陈日君昨晚11时许获准离开柴湾警署。但港警国安处要求他们交出所有旅行证件，禁止离港。

“612人道支援基金”在2019年香港反修例风波期间成立，为反修例运动中受伤、被捕或相关人士提供支援，成立两年来以众筹方式吸纳资金，并通过真普选联盟有限公司处理了逾2.5亿港元（4408万新元）资金。

