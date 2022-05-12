建行前女高管被查 一个月内多名建行系高管落马

中国继续加强金融行业反腐，中国建设银行机构业务部原总经理黄曦涉嫌严重违纪违法接受调查，成为今年4月以来第四名落马的建行系高管。

中共中央纪委国家监委网站昨天（11日）发布消息，据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、吉林省纪委监委消息，黄曦涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和吉林省监察委员会监察调查。

公开资料显示，黄曦长期在建行工作，曾担任建行投资银行部总经理、资产管理部（投资银行部）总经理、机构业务部总经理，2018年7月从机构业务部总经理任上辞职，至今已近四年。

据第一财经报道，今年以来，中国金融反腐继续加大力度，其中建设银行落马的高管人数居六大行之首。据不完全统计，仅4月以来就有建设银行深圳市分行原党委书记、行长王业，深圳市分行党委副书记、副行长张学庆，深圳市分行原风险总监韩凤林先后被查。

加上今年1月被开除党籍的建设银行内蒙古自治区分行原党委书记、行长张勤，今年以来建设银行已有至少五名高管落马。

黄曦2018年从建行辞职后加入上市公司泰禾集团，分管资金部。据每日经济新闻报道，黄曦被查其实在一个多月前就初现端倪。

多家中国媒体3月18日曾报道，泰禾集团执行副总裁黄曦被带走协助调查。媒体当时向泰禾方面求证，对方表示也是刚刚得知此事。

泰禾集团于3月16日晚公告称，董事会近日获悉，公司董事长兼总经理黄其森先生正在协助有关机关调查，董事会已启动应急预案，公司联席总裁葛勇和联席总裁王景岗正常主持公司各项生产经营工作。