美证交会再将11家中概股列预摘牌名单

美国证券交易委员会（SEC）宣布，再将11家中概股加入“预摘牌”名单，其中包括滴滴、趣头条等。

据财联社报道，SEC官网近日将新氧、Antelope Enterprise、爱点击、陆金所控股、库客音乐、兰亭集势、叮咚买菜、金山云、滴滴、趣头条和51Talk等11家中概股列入“预摘牌”名单。

上述公司须于5月31日前向SEC提供证据，证明自己不具备被摘牌的条件。若无法证明，则被列入“确定摘牌名单”。

SEC上周宣布，将88家中概率列入“预摘牌”名单，其中包括其中包括京东、哔哩哔哩、拼多多等。

根据SEC此前公布的《外国公司问责法》，被列入“确定摘牌名单”的公司需要在（自披露第一份年报开始计算、且2021年当做第一年）三年内提交SEC需要的文件。

如果“确定摘牌名单”中的公司没有提交或提交的文件不符合SEC要求，理论上将在披露2023年年报后（2024年初）面临立即退市。

鉴于过去几批操作，SEC会基本根据上市公司提交年报的顺序更新“名单”，所以理论上所有的中概股都会经历这个流程。相较于3月初首批名单引发显著波动，近期SEC的操作几乎未引起外界关注。

中国外交部发言人赵立坚上周在例行记者会上说，中国证券监管部门就此与美国证券监管部门沟通，中国企业被列入有关名单，是美方执行相关国内法的步骤，并不代表相关企业摘牌，这些企业是否摘牌和是否在美上市，取决于中美审计监管合作进展和结果。

中国证监会官网5月4日在题为《证监会认真贯彻中央政治局会议精神 研究资本市场落实的政策措施》文章中说，将稳步扩大资本市场制度型开放。拓展境内外市场互联互通范围，深化中国大陆与香港资本市场的合作，推进境内企业境外上市监管制度落地。

中国证监会主席易会满在4月9日的中国上市公司协会第三届会员代表大会上，也曾提到过扩大资本市场制度型开放的事宜，表示会按照“尊重国际惯例、遵守国内法规”的原则，推动中美审计监管合作取得成果，为资本市场高水平开放，构建可预期的国际监管环境。