Lordstown完成与鸿海卖厂交易 股价飙升近三成

美国商用电动轻型卡车供应商Lordstown Motors周三（11日）宣布，完成把旗下俄亥俄州车厂以2亿3000万美元（下同，约3亿2000万新元）卖给台湾鸿海、并外包Endurance卡车生产等交易。公司股价应声在周三盘后飙涨近30%。

综合台湾经济日报和彭博资讯等报道，根据Lordstown周三送交美国证券交易委员会（SEC）的资料，鸿海将负责俄亥俄州工厂的营运，Lordstown仍保有部分厂内的设备，诸如轮毂马达（Hub motor）组装、电池模组生产线等。

Lordstown股价11日收盘重挫9.6%至每股1.51美元，最新消息激励盘后股价飙涨29.8%。

彭博资讯指出，鸿海买下Lordstown俄亥俄州厂的交易，已支付2亿美元的头期款，日前却传出这笔交易的完成时间将拖延到5月18日的消息，令Lordstown股价9日下跌。如果不能完成交易，Lordstown必须归还鸿海已支付的买厂钱，而Lordstown已无足够现金。

卖厂交易是Lordstown的救命稻草。彭博资讯报道，Lordstown因而可受惠于鸿海强大的采购力量。鸿海在新闻稿中说，交易完成后，将有大约400名员工移转给鸿海。

Lordstown在2019年买下俄亥俄州工厂，当时该厂原来拥有者通用汽车（General Motors ）决定关闭这家1966年创立的工厂，打脸了时任美国总统特朗普。特朗普2018年时还打包票说，将带回工厂所在区域所有的工作机会。

Lordstown本周说，公司必须延后一些可望降低生产成本的设备采购。财务长科罗尔（Adam Kroll）说，由于生产工具采购时程延后，今年需要筹措的现金由原估的2亿5000万美元减为1亿5000万美元。不过欠缺这些生产工具，Endurance电动卡车的制造成本将超过先前所定的售价。

Lordstown到目前为止还没有任何营收，本周一暗示量产Endurance电动卡车的计划延误，不过首批500辆卡车会准时在第三季开始生产，只是其中一部分要到2023年才能交车。