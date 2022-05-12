【视频】西藏航空一航班重庆机场冲出跑道起火 36人受伤送院

中国西藏航空一架载有122人航班今天（12日）上午8时许在重庆江北国际机场起飞时，偏出跑道起火，数十人受伤被送往医院救治，目前现场火已扑灭。

西藏航空发布情况通报称，注册号为B- 6425的航班TV9833原计划从重庆飞往西藏林芝，机上载有113名乘客和九名机组人员。所有旅客和机组成员都安全撤离，受伤旅客全部为轻伤。

中国民航局发布消息称，据机组反映，飞机在起飞过程中出现异常，按程序中断起飞，偏出跑道后发动机擦地起火，目前已扑灭。机上人员在撤离过程中，有36人擦伤扭伤，已送当地医院检查。

目前重庆机场一条跑道关闭，其他两条跑道正常运行。民航西南地区管理局、重庆监管局已启动应急预案，并赴现场开展调查处置。

据飞常准信息显示，该航班的飞机型号为空客A319。

另据中国央视新闻、新华社及澎湃新闻报道，重庆机场集团相关负责人称，事故发生后，机场安全、消防等部门第一时间启动应急机制，目前仍在紧张处置中。

现场网友拍摄的多段视频显示，事发时客机左侧燃起大火，航班机组人员和旅客紧急撤离现场，机身有充气滑梯释放。数辆消防车随后到达现场并开展救援。视频显示，现场明火已扑灭。

航旅纵横客户端信息显示，江北机场今天上午部分进港航班取消、延误或备降成都双流机场，部分出港航班取消。

（视频来源：中新社）