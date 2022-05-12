融创成中国最新债券违约地产开发商

融创成为中国最新一家债券违约的地产开发商。融创中国说，公司未能在周三（11日）期限前支付美元债券利息，并预计不会在其他票据到期时偿付债务。

据彭博社报道，这家中国第四大地产开发商在香港交易所发布公告称，公司为应对流动性需求所推动的多种资金方案均难以落地，而公司重点布局的核心一二线城市的销售受疫情影响严重。

融创说，已委任法律和财务顾问，以帮助评估公司的资本结构和流动性状况。近来，中国的疫情令业内销售低迷的局势雪上加霜。

自去年以来，在中国展开全国范围打击过度举债行动以及一系列违约发生后，中国的房地产部门一直在应对债务危机。已包括中国恒大在内的十几家建筑商未能按时支付离岸人民币债券。

融创中国2023年到期7.95%美元债券的本期应付利息为2950万美元（下同，约4098万新元），原本应在4月份支付，30天宽限期于周三（11日）届满。根据该票据的募集说明书，未按时支付利息可能构成违约，并有可能引发其他连债券交叉违约。

融创中国另有三笔本应上个月支付的债券利息，债券持有人曾告诉彭博新闻，在初始到期日并未收到付息。

彭博汇编数据显示，融创中国未偿美元债券达77亿美元，在中国开发商中居冠。去年9月，一家附属公司向地方政府求助的信函曝光后，融创中国的股票和债券价格已大跌约80%。

去年11月，融创中国通过配售自身及一家子公司的股份，筹集了74亿港元（约13亿新元），另外控股股东孙宏斌将自有资金4亿5000万美元以免息贷款形式提供给融创中国使用。

融创中国尚未发布2021年财报，但信用评级一再被下调，本季度已来到偿债付息的十字路口。融创中国最近获得债权人同意将40亿元人民币（下同，约8亿2500万新元）债券展期18个月，其中10%本金应于5月15日偿付，之后会有三笔美元债利息支付宽限日到期，另有14亿4000万元人民币债券将于6月13日到期。