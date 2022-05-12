王毅吁同巴基斯坦挫败一切破坏中巴关系图谋

中国国务委员兼外长王毅昨天（11日）与巴基斯坦外长比拉瓦尔举行视频会晤时说，愿同巴基斯坦一道挫败一切破坏中巴关系的图谋。

综合中国外交部新闻稿和新华社报道，王毅昨天说，过去一段时间巴基斯坦接连发生针对中国在巴人员的恐袭事件，造成严重伤亡，中国领导人高度重视并对这一暴行予以谴责。

他说，双方应立即采取行动和有效措施加以应对，并加快查案追凶，予以严惩。双方要针对性提升在巴中方人员、机构和项目的安全保护，并加快落实《维护中方人员、机构和项目在巴安全的加强版工作方案》，防止再次发生类似事件。

王毅并称，中方将继续支持巴方提升反恐能力，愿同巴方携手努力，坚决挫败一切破坏中巴关系的图谋。

根据中方新闻稿，比拉瓦尔说，巴基斯坦对卡拉奇孔子学院恐袭事件予以最强烈谴责，坚定反对一切恐怖行径，定将此案查得水落石出。他说，恐怖分子针对的目标是巴中友好，巴方绝不会让他们得逞，并愿进一步提高反恐能力，确保所有在巴中国公民的安全。

4月26日，巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车遭遇自杀式恐怖袭击，导致三名中国公民遇难。

另外，针对中巴关系，王毅说，中国将一如既往地坚定支持巴基斯坦维护国家主权、安全和尊严，支持巴基斯坦的国家发展和复兴，并表示中国相信巴基斯坦也会在所有涉及中国核心利益的问题上坚定地与中国站在一起。

比拉瓦尔说，巴基斯坦的执政党和反对党都坚决支持双边友谊，这是巴基斯坦人民的共识。巴基斯坦坚决拥护“一个中国”政策，支持中国大陆在台湾、新疆、西藏和南中国海问题上的立场，巴基斯坦也完全支持“一带一路”倡议，特别是巴中经济走廊的建设。