邓炳强：国际形势剧变 23条立法咨询料由新任港府处理

香港保安局局长邓炳强说，因应当前疫情和国际形势的急剧变化，香港《基本法》23条的立法咨询工作料将由下一届特区政府负责。

据香港《明报》报道，本届港府任期将在6月底届满，保安局原拟下月向立法会保安事务委员会提交《基本法》23条的立法建议，并做咨询工作。保安局长邓炳强昨天（11日）出席立法会会议时，称因应新一波疫情及国际形势的急剧变化，有关立法工作受到影响，未直接回应是否能在任期结束前提出立法建议，或立法时间表，23条立法咨询工作料要交由下一届政府处理。

对此，香港候任特首李家超竞选办公室主任、中国全国人大常委谭耀宗相信，《基本法》23条立法并非李家超上任后的优先项目。

谭耀宗称，23条立法是宪制责任，始终要做，但现已有《香港国安法》及其他刑事罪行法例可以针对危害国安行为，故立法不是太急的项目。他称李家超已在政纲列出工作优次，先是组成管治团队，提升公务员及政府效能，亦要订出上任后三个月的关键绩效指标（KPI），处理房屋等问题，明言23条立法非迫切项目。

选委会界别议员陈绍雄昨天提出口头质询，问及23条立法最新进展，邓炳强回应称，受新一波冠病疫情影响，政府自今年初把尽快稳控疫情作为压倒一切的任务，对23条立法工作有影响。

邓炳强续称，制定立法建议的工作不轻易，性质复杂，涉及处理不同范畴的危害国安的行为和活动，加上国际形势的急剧变化，而部分现有法律如《官方机密条例》及《社团条例》需有相当改动，才能应对当前的国家安全风险。他称立法建议需具足够前瞻性，以应对将来可能出现的风险。

邓炳强强调，当局会秉持公开透明原则，积极向市民及持份者解释特区在23条立法的宪制责任等，并以开放态度聆听市民及持份者意见。

陈绍雄追问是否预计立法咨询展开后如何应对抹黑言论，邓炳强回应说，当局已预计届时有来自外国势力及其在港代理人，以及外国媒体等的抹黑言论，当局会主动迅速澄清。

工联会立法会议员邓家彪关注，23条立法未完成前，当局是否有信心维持国家安全及社会稳定，邓炳强回应说，目前除《香港国安法》外，《刑事罪行条例》、《社团条例》等都有相应条例，形容目前条例虽未完美，但不代表没规管。