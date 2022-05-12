上海快递业恢复到常态的六分之一

上海市邮政管理局副局长余洪伟说，快递业复工复产涉及链条长，目前上海快递业已恢复到常态的1/6。

据澎湃新闻报道，上海今天（5月12日）举行冠病疫情防控工作新闻发布会，余洪伟介绍，目前，上海公布了第一批邮政快递业复工复产“白名单”，涉及21家主要品牌邮政快递企业。已有16家分拨处理中心恢复运营，五家分拨处理中心也拟于近期投入运营。

余洪伟说，目前，行业揽收和投递业务量日均值均已达到100多万单，恢复到常态水平的1/6。

余洪伟说，理解大家对行业复工复产的感受度不太一样。主要是因为邮政快递业复工复产涉及链条长，受当前疫情形势，及上游平台、干线运输和末端网点恢复情况不一等多重因素影响，行业复工复产仍存在不少堵点难点；有些区域网点主要承担保供前置仓功能，承担防疫物资、紧急药品和生活必需品的投递工作，有些网点以生产生活资料和关系国计民生的产业链供应链为服务保障重点，主要满足已复工复产的企业用户、集团用户和政府用户的运递需求，这些网点目前暂时无法为个人用户提供收寄服务。

余洪伟说，下一步，希望在符合防疫要求的前提下，各相关部门、各属地街镇和园区对“白名单”企业及其下属分支机构、网点在复工复产期间遇到的复工申请、员工返岗、交通运输、集中住宿等各类诉求，予以统筹协调解决，各方共同努力，助力企业尽快复工复产，尽可能多地恢复处理中心和营业网点的运营，尽可能快地全面恢复个人寄递业务，为市民提供更好的服务。