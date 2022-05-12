滴滴称若不从纽交所退市无法完成整改

中国网约车公司滴滴出行最新提交监管文件称，若无法从纽约交易所退市，就无法完成中国网络安全审查和整改。

据香港《明报》报道，滴滴出行在提交美国证监会的文件中说，公司的结论是需要完成中国的网络安全审查和整改，才能够恢复正常营运。如果不从纽约交易所退市，公司就无法完成审查和整改。但滴滴强调，不会在美国退市及完成网络安全审查前，申请在其他证券交易所上市。

滴滴出行还说，公司的整改是否能够满足相关部门的要求，何时能够恢复正常营运，包括申请将26个应用程序重新上架，以及可供中国新用户注册等，都存在不确定性。

另据英国《卫报》报道，滴滴出行已告诉员工，公司将叫停国际业务扩张计划至少到2025年，并将在英国裁员一半。

滴滴此前曾计划在英国和欧洲上市，并在伦敦设立办事处，负责评估来自其他网约车平台公司如优步等的挑战。不过据知情人士透露，在中国政府的监管压力下，滴滴从去年8月起搁置扩张计划，并在今年2月的一次会议上告诉几个市场的员工，这项计划至少将暂停至2025年。

滴滴上个月称将撤出南非市场，同时还有其他迹象表明，滴滴可能受到中国政府的压力，决定撤出俄罗斯的市场。

今年2月21日，滴滴向员工宣布，它将在3月4日前撤出俄罗斯，但随后滴滴急转弯，宣布公司业务不会撤出俄罗斯。

滴滴没有对这项计划置评。