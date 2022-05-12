李克强：财政货币政策以就业优先为导向 稳住经济大盘

面对冠病疫情暴发和不断上升的通货膨胀压力，中国国务院总理李克强昨天（11日）敦促官员使用财政和货币政策以就业优先为导向，稳住经济大盘。

综合中国中央电视台和彭博社报道，李克强昨天主持召开的国务院常务会议指出，受新一轮冠病疫情、国际局势变化的超预期影响，中国4月份经济新的下行压力进一步加大，因此要坚定信心，正视困难和挑战，着力稳住经济大盘。

会议指出，财政、货币政策要以就业优先为导向，退减税、缓缴社保费、降低融资成本等措施，都着力指向稳市场主体稳岗位稳就业，以保基本民生、稳增长、促消费。要进一步研究运用多种政策工具，调动地方积极性并压实责任，切实稳岗位稳就业。

据报道，财政、货币政策要以就业优先为导向，但未详细说明北京将采取哪些措施。包括外汇局前官员在内的分析人士预测，中国可能在第二季度降准降息。

北京和上海收紧了对居民的限制，以遏制中国最重要城市的疫情，在这一背景下，李克强前几天就发出了当前就业形势“复杂严峻”的警告。李克强在全国稳就业工作电视电话会议上要求各地区部门加大就业优先政策实施力度，帮助企业留住岗位、挺过难关。

会议提及，要确保物价稳定。中国基本民生需求品供应是充裕的，但不可掉以轻心。要抓实粮食生产，确保粮食产量和供应稳定，夯实稳物价基础。在做好疫情防控同时进一步畅通物流特别是重点地区物流，维护产业链供应链稳定。

中国4月的工厂和消费者价格涨幅大于预期，因为封控措施扰乱了供应链并促使人们囤积食物。

昨天公布的官方数据显示，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上升8%，升幅低于3月份的8.3%，但高于接受彭博调查的经济学家的预估中值7.8%。居民消费价格指数（CPI）升速从前月的1.5%加快至2.1%，高于预期的1.8%。

《中国证券报》今天引述分析师报道称，受供给冲击和海外大宗商品价格上涨影响，叠加去年低基数效应，下阶段CPI同比料温和上涨。

会议提到，要确保能源正常供应。在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元（人民币，下同，约103亿新元）、通过国有资本经营预算注资200亿元基础上，再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策、强化协调，安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。

会议还说，要对当前有困难的企业和职工，给予住房公积金政策支持。今年底前企业申请即可缓缴，职工正常提取公积金和申请公积金贷款不受影响，预计减缓企业负担900多亿元。职工未正常偿还公积金贷款，不作逾期处理。各地可合理提高公积金租房提取额度。

会议提出的其他措施，包括抓紧研究养老保险费缓缴政策扩围、延长实施期限的措施，指导地方对中小微企业、个体工商户水电气等费用予以补贴。

会议指出，盘活基础设施等存量资产，有利于拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。首先要鼓励通过发行不动产投资信托基金等实施盘活。指导地方拿出有吸引力的项目示范，对参与投资的各类市场主体一视同仁。其次要完善市场化运营机制，提高项目收益水平。对回收资金投入新项目，专项债可予以支持。再者要坚持市场化法治化原则，公开透明确定交易价格。确保基础设施稳健运营，保障公共利益。

会议指出，国家助学贷款是保障经济困难家庭学生公平接受高等教育的一项重要制度。今年高校毕业生人数创历史新高，为帮扶他们减负和就业，会议决定，免除今年及以前年度毕业生今年应偿还的国家助学贷款利息，免息资金由国家财政承担；本金可申请延期一年偿还，不计复利。毕业生因疫情影响今年未及时还款的，不影响征信。预计免息20多亿元、延期还本50多亿元，惠及400多万毕业生。各高校和相关金融机构等要加强工作衔接，特事特办尽快让政策应享尽享。