台央行行长称今年经济增长率难维持在4%

台湾央行总裁杨金龙今天（12日）说，受俄乌战争、通膨升温影响，台湾今年经济成长率难以维持在4%，且输入型通膨压力依然持续。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，杨金龙今天赴立法院财政委员会就“台湾央行是否跟进美、欧、英、澳等国采取包含升息等货币紧缩政策，并调整房地产市场选择性信用管制措施”进行专题报告。

杨金龙说，因地缘政治紧张、国际原物料飙涨、疫情反覆，以及气候变迁加剧等风险，可能促使全球高通膨现象更持久，美、英等主要经济体恐加速紧缩货币政策。

他坦言，虽然今年台湾第一季经济成长率概估达3.06%，截至4月出口、投资及消费也都表现不错，但下半年经济可能会受影响，全年经济增长率恐怕难以维持在4%。

杨金龙说，受到美国联准会（Fed）启动升息循环、俄乌战争延烧等因素影响，均可能牵动台湾经济表现。

针对央行货币政策是否调整，杨金龙说，央行货币政策是否调整将考量三大因素，包含台湾通膨及展望、疫情升温对内需产业及民间消费影响与主要经济体货币政策动向对台湾经济影响。

他也预估，台湾消费者物价上涨率（CPI）第二季应该还是会上升，且可能比第一季更高，直到第三、四季才会走缓，但“还是会在2%以上”。就全年物价情势来看，杨金龙认为2022年全年CPI涨福应在2%以上，可能落在2.5%附近。