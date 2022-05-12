百度等公司据悉下周参加政协专题协商会

中国人民政治协商会议全国委员会将召开专题协商会，据悉包括百度等在内的大型民营企业负责人下周将与会。

据彭博社报道，不愿具名的知情人士透露，全国政协初步定下周召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，与会者将包括网信办等监管部门官员，百度创始人李彦宏等企业代表，同时国务院副总理刘鹤也可能出席。

彭博社的报道称，下周的专题协商会是否将带来行业现有政策的实质性变化尚不清楚，会议日程也可能因疫情等因素而调整。过去一年多来，中国对互联网公司的整顿，导致几乎所有大型科技公司的估值均遭重创。此次会议虽然是针对更广泛的数字经济议题，但投资者们仍密切关注在互联网监管等方面是否会透露更多政策信号。

政协4月召开了“推动数字经济持续健康发展”的专题调研远程视频会议，为5月专题协商会做准备，当时浙江杭州地区有海康威视等11家企业参加了会议。

彭博数度致电全国政协新闻部门寻求置评，但电话未获接听；百度也暂未回应彭博寻求置评的请求。

3月中旬举行的金融委会议要求维护资本市场稳定发展，市场政策预期升温。4月中央政治局会议进一步提出促进平台经济健康发展并实施常态化监管，但未见具体措施落实，恒生科技指数近期回吐了本轮多数涨幅。周三随着中国疫情出现缓解迹象，指数又创下逾一周最大涨幅。

彭博社的报道指，随着中国疫情不断爆发，上海和北京等多地封控对经济运行的冲击影响加大，不少机构已下调了中国今年经济增速的预测，稳增长压力与日俱增。中国总理李克强此前称当前就业形势“复杂严峻”，和稳就业息息相关的平台经济能否迎来政策明朗化，投资者也在引颈以待。