澎湖县为长者发全台最高接种疫苗奖励

为提高长者疫苗施打意愿，台湾澎湖县政府今天（12日）宣布，即日起至5月31日，凡设籍在澎湖的75岁以上长者施打疫苗者，除中央政府补助500元新台币（下同，约23新元）礼券外，县府加码赠1500元礼券，创全台长者打疫苗送礼券最高额度纪录。

据台湾《联合报》报道，澎湖县政府今早说，澎湖疫苗完整接种率全台第二高，为提高长者疫苗施打意愿，县长赖峰伟宣布，即日起至5月31日，澎湖籍75岁以上长者接种疫苗可领2000元礼券，鼓励长者踊跃施打疫苗。

县政府说，赖峰伟昨天（11日）下午召开防疫会议讨论鼓励长者施打疫苗方案，决定本月12日起至31日，针对澎湖籍75岁以上长者施打疫苗，不限剂别，中央政府补助500元礼券外，县政府再加码1500元礼券。

县政府指出，依中央流行疫情指挥中心统计，澎湖疫苗完整接种打满三剂率为66.3%，全台第二高，但75岁以上长者疫苗接种率尚待加强。县政府说，接种疫苗可降低感染重症的机率，鼓励尚未接种第一、二剂或追加剂的澎湖籍75岁以上长者尽速前往各卫生所或合约诊所接种，以提升保护力，减少住院或重症机率。

县政府强调，除礼券奖励长者施打疫苗外，仍将持续透过各管道鼓励高龄长者踊跃施打疫苗，避免染疫中、重症。