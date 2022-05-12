中共中央财办副主任：应对经济下行压力有丰富经验 该出手时就出手

中共中央财办分管日常工作的副主任韩文秀今天（12日）说，受到冠病疫情和乌克兰危机影响，经济下行压力加大，中国政府将抓紧谋划和推出增量政策工具，该出手时就会出手。

据澎湃新闻报道，中共中央宣传部今天就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会，韩文秀针对如何应对疫情冲击经济作出以上回应。

韩文秀说，疫情是经济社会发展的“拦路虎”，必须科学精准有效防控疫情，为经济社会正常运行创造根本前提。

在经济工作方面，他说，首先要加快落实已经确定的政策，力争在上半年全部落地。中国国务院和有关部门也正出台一些细化的政策举措，帮扶受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户，稳住广大市场主体。

韩文秀强调，中国的财政政策、货币政策和其他政策有足够的空间和多样化的工具，在应对经济下行压力方面有丰富的调控经验，将会进一步加强相机调控，该出手时就会出手。有关部门也正抓紧落实新的政策举措，发挥消费对经济循环的牵引带动作用。

针对如何利用货币政策应对疫情冲击，中国人民银行副行长陈雨露说，中国央行将加大稳健货币政策的实施力度，支持宏观经济大盘保持稳定。

具体政策方面，陈雨露补充道，央行将保持流动性的合理充裕，同时引导贷款市场利率在比较低的水平上进一步下降，来降低市场主体的融资成本，激发融资需求。央行还将出台多项结构性货币政策工具、加强金融服务、加大实体经济支持力度的23条政策措施，支持疫情防控和经济社会发展。

为应对受到疫情影响的经济，中国政府一直在为企业减税，并将更多资金用于基础设施项目，央行也一直在向市场注入更多现金，增加对一些行业的支持。此外，一些政府经济学家也一直在呼吁中国政府采取更多政策来刺激面对下行压力的经济，包括扩大年度预算赤字和发行特别国债。