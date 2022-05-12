家庭教育促进法实施以来 北京法院训诫百余名家长

中国《家庭教育促进法》实施五个多月，北京法院少年法庭先后对137名父母或其他监护人予以训诫或责令接受家庭教育指导。

据澎湃新闻报道，在国际家庭日和全国家庭教育宣传周来临之际，北京高院今天（12日）召开线上新闻发布会通报上述情况。

北京高院未成年人案件综合审判庭庭长陈伟红说，北京法院少年法庭先后在71件涉未成年人案件中开展了家庭教育指导工作，其中民事案件有49件，主要涉及抚养、探望，生命权、健康权、身体权纠纷等案由；刑事案件22件，主要涉及盗窃、故意伤害、强奸、猥亵儿童等案由。

通报显示，相关案件背后隐藏的家庭教育问题主要有四类：一是部分家长对未成年子女的教育成长不上心、不尽心，“生而不养，养而不教”。二是部分家长教养未成年子女方式失当，存在“不会管”“管太多”“舍不得管”等问题。

三是少数婚姻破裂的家庭情况影响了未成年子女健康成长。四是部分家长缺乏对未成年子女网络活动的监管。

北京法院少年法庭针对上述问题先后对137名父母或其他监护人予以训诫或责令接受家庭教育指导，累计发出家庭教育责任告知书、提示书及家庭教育指导令116份。

陈伟红说，下一步法院将深入推进家庭教育改善成果评估标准规范化建设，完善相关规范性意见，对家庭教育指导令的执行保护措施等予以明确规定。

法院也将进一步关注留守未成年人、服刑人员等特殊家庭，以及城乡结合部、困境儿童集中等重点地区，协调相关部门为他们创造家庭教育条件，提供更为精准的保护等。

中国全国人大常委会会议在去年10月通过《家庭教育促进法》，并从今年1月1日起实施。

该法律规定地方政府应加强监督管理，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，推进学校教育和家庭教育相结合。

法律也要求父母合理安排未成年孩子的学习、休息、娱乐和体育锻炼时间，避免加重他们的学习负担，并预防他们沉迷网络游戏；法律也明确家庭教育的责任主体，规定父母得教育未成年人养成良好的思想、品行和习惯。