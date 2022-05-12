中国外交部驻港公署：维护国安之举不容置喙

美国国务院等对包括陈日君在内的“612基金”四名信托人被捕一事表示谴责，对此，中国外交部驻港公署回应称，维护国家安全之举不容置喙。

据星岛日报报道，驻港公署发言人称，美西方个别议员政客信口雌黄，污蔑抹黑香港警方对“612基金”相关人员正当执法行动，外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，强调“权利自由”不是违法乱港活动的“挡箭牌”，敦促外部干预势力立即停止充斥意识形态偏见的拙劣政治表演。

发言人称，香港是法治社会，有法必依，违法必究。任何人没有凌驾于法律之上的特权，无论是何身份背景，只要违反法律，就必须受到应有惩治，这在任何国家都是天经地义的。香港警方依照法定职权和法定程序秉公办案，调查拘捕涉嫌从事危害国家安全活动分子，是维护国家安全、捍卫特区法治与正义的正当必要之举，不容置喙。相关人员涉嫌串谋勾结外国或境外势力危害国家安全，性质恶劣。

发言人称，国安法实施以来，国家安全、社会安定、市民安心，法治秩序重回正轨，港人合法权利与自由受到充分保护。长期以来，外部干预势力无论是打着“民主”、“法治”的旗号，还是“人权”、“自由”的幌子，卖的始终是粗暴干预香港事务、打“香港牌”遏制中国发展的私货，世人早已看清其伪善面目，“西洋镜”早已被拆穿。外部势力此次急不可耐地跳将出来，更暴露出他们看到自己精心扶植的“政治代理人”一个接一个面临法律制裁后无法掩饰的狂躁与不安。

发言人还称，外部干预势力任何污蔑抹黑都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的历史大势，都改变不了香港繁荣发展的光明前景，都迟滞不了中华民族伟大复兴的铿锵步伐。中方敦促有关国家和政客认清形势、悬崖勒马，立即停止诋毁抹黑香港国安法和特区执法行动，立即停止干预香港事务和中国内政。

香港警方国家安全处查逾八个月后，昨天（5月12日）逮捕了涉嫌勾结外国势力的“612基金”四名信托人，包括天主教香港教区荣休主教陈日君、立法会法律界前议员吴霭仪、歌手何韵诗、岭南大学前学者许宝强。四人随后获得保释。梵蒂冈对事件表达高度关注，美国国务院发言人普赖斯也谴责逮捕行动，表示“我们将继续与香港人民站在一起。”