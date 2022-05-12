蔡英文称台湾防疫成绩好 侯友宜：绝对不是那回事

台湾总统蔡英文昨天（11日）在面簿发文称，台湾防疫团队成绩相当好，引发许多民众反弹。新北市长侯友宜今天（12日）说，他每天都在第一线倾听人民的声音，了解人民的痛苦，绝对不是总统说的那回事。

据台湾《联合报》报道，侯友宜说，中央政府有很多流程不但要简化、要更快速，并呼吁中央政府应该了解第一线所有的医事人员、护理师人员，面对很多市民因耽误时间，没有得到即时关怀的抱怨声。

侯友宜昨天宣布，在四家医院采检PCR阳性就给药。但有医师反映根本拿不到药物给病患。对此，侯友宜说，快筛阳性就给药，这是对有需要用药的才会给，评估后快速给药，这是对的方向，最重要是中央政府要授权，把快筛阳视同确诊个案，中央政府要启动这一步，才有办法去照顾到个案。

侯友宜今早到三重联合医院慰问医疗团队时说，现阶段因为从快筛阳到PCR，判定下来都要好几天，所以新北已经启动居家照护衔接计划，只要PCR确诊，就立即启动居家照护，视状况评估给药，缩短了很多时间。

对于社区型的防疫急门诊是否还会再开设，侯友宜说，会随时做滚动式检讨，但回到源头政策拟定，中央政府应该赶快决定，快筛阳视同确诊不要再经过繁琐程序，再做多少个PCR筛检站，永远都是这么多民众在等，大型社筛站只是现阶段的处理预防，不能完全解决问题。

台大儿童医院主治医师李秉颖预估，疫情高峰将至，可能在6月初，但医疗量能已经过载，因此认为居家隔离可从3+4以改回10+7。对此，侯友宜仅说，面对疫情不断变化，大家同心齐力勇敢地往前走。

针对唾液快筛由韩国入口价格昂贵，台湾卫福部长陈时中便说，贵就别买。对此言论，侯友宜说， 他期待不管是唾液或是其他快筛试剂，要便宜又好买，让民众随手买得到、随时用得到这才最重要。