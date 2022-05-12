中国移民局去年以来劝阻9万余名参赌嫌疑人员出境

中国国家移民管理局称，去年以来发现并劝阻了9万余名出境参赌嫌疑人员出境。

据中新社报道，移民管理局有关负责人介绍，2021年以来，移民局严把出入境证件签发管理、口岸拦查劝阻、边境巡查堵截三道关口，深化专项治理打击行动，共侦破偷渡出境参赌涉诈案件1.1万起，查堵非法出境涉赌人员1.5万名，打掉组织偷渡出境从事赌博活动团伙290个，发现并劝阻9万余名出境参赌嫌疑人员出境，有效整治了跨境赌博“人员链”，有力遏制了境外不法人员针对中国公民招赌吸赌的猖獗势头，打击治理跨境赌博工作取得显著成效。

负责人介绍，为深化跨境赌博专项治理打击行动，移民局严把出入境证件签发管理关，强化询问核查，对涉赌犯罪嫌疑人等具有法定不准出境情形人员，依法不予签发出入境证件，对一批跨境赌博人员依法宣布其所持出入境证件作废，最大限度将参赌涉赌人员管控在境内；严把口岸拦查劝阻关，强化对出入境人员检查，严密甄别核查可疑人员身份背景，及时排查发现出境参赌涉赌人员，会同公安机关加强教育劝阻工作。

负责人称，移民局严把边境巡查堵截关，大力推动党政军警民联防联控，科学设置封控值守点和巡查力量布防，推进边境重点区域物防技防人防融合，严密防范打击妨害国(边)境管理违法犯罪，始终保持对跨境赌博活动严打高压态势，坚决阻断非法出入境渠道，有效维护出入境管理秩序，全力维护国家安全和边境稳定。