港民调：过八成满意新选制下首次特首选举

香港最新民调显示，有超过八成受访香港民众对新选举制度下的首次特首选举感到满意，也有七成半以上认同候任特首李家超提出的三大施政方向。

据香港《星岛日报》报道，香港紫荆研究院发表最新民调显示，有83.2%受访者表示关注刚刚举行的第六任特首选举，不关注的有12.1%，另有4.7%表示不清楚、无意见。研究院认为，在“一国两制”下，特首在香港政治体制中居核心地位，在特区治理中具关键作用，因此特首的人选备受关注。

调查显示，81.6%受访者对新选制下举行的首次特首选举感满意，不满意的有11.7%，另有6.7%表示不清楚、无意见。有75.3%的受访者认同李家超提出的三大施政方向，19.4%不认同，另有5.3%表示不清楚、无意见。

调查也显示，69.4%受访者对未来五年房屋问题得到较有效解决有信心，24.1%表示没有信心，另有6.5%表示不清楚、无意见。从李家超宣布参选起，就多次强调上任后会尝试解决土地建屋问题，并在政纲中提出推行公屋提前上楼计划，在土地房屋层面提速提效提量。

另外，73.9%受访者认为李家超能带领香港开启“由治及兴新篇章”，18.2%认为不能够，另有7.9表示不清楚、无意见。

研究院称，今年是香港回归25周年，意义重大，并表示相信李家超能坐言起行，团结带领新一届政府及香港社会各界，以行动争取信心、以结果收窄分歧、以成绩凝聚互信。

紫荆研究院于5月8日下午至11日期间，以电话随机抽样成功访问1072名市民，了解受访者对此次特首选举有关情况的看法，调查数据按政府统计处性别及年龄人口分布加权处理。