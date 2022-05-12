发改委称中国人民生活已进入相对殷实富足阶段

中国国家发改委副主任胡祖才称，从体现生活品质和消费升级的恩格尔系数看，按联合国标准，中国人民生活已进入相对殷实富足阶段。

据中新社报道，中共中央宣传部今天（12日）举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。胡祖才在会上说，中共十八大以来，中国人民生活质量和社会共享水平取得了历史性进步，可以概括为“一个历史性、三个全方位”。“一个历史性”是绝对贫困问题得到历史性解决，“三个全方位”是人民生活水平全方位提升、公共服务全方位普及普惠、社会保障网全方位织密织牢。

胡祖才说，中国居民人均可支配收入比2012年增长近八成，增速快于经济增长。城乡居民收入比显著缩小至2.5：1。中等收入群体规模超过4亿人。体现生活品质和消费升级的恩格尔系数，按联合国标准，中国人民生活已经进入相对殷实富足阶段。

胡祖才说，下一步，发改委将坚持尽力而为、量力而行，在发展中持续保障和改善民生，聚焦民众急难愁盼问题，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实推进基本公共服务均等化，着力提高中低收入人群收入，加大对薄弱环节、重点地区、困难群众的倾斜力度，努力让全体人民在高质量发展中享有更高品质生活，一步一个脚印，朝着共同富裕目标迈进。