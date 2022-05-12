天主教香港教区：高度关注陈日君安全

包括天主教香港教区荣休主教陈日君在内的“612基金”四名信托人昨天（11日）被捕，随后获得保释；天主教香港教区今天发表声明称，高度关注陈日君情况和安全，并敦促港府按公义处理。

据香港《星岛日报》报道，天主教香港教区称，教区一向支持奉公守法的处事原则，并相信基本法会继续维护宗教自由，同时促请香港警方和司法机关能以合符情理及公义原则来处理陈日君事件。

香港警方国家安全处查逾八个月后，昨天逮捕了涉嫌勾结外国势力的“612基金”四名信托人，包括天主教香港教区荣休主教陈日君、立法会法律界前议员吴霭仪、歌手何韵诗、岭南大学前学者许宝强。四人昨晚到今天凌晨陆续获准保释，其中陈日君昨晚11时许获准离开柴湾警署。但港警国安处要求他们交出所有旅行证件，禁止离港。

梵蒂冈发言人马特奥·布鲁尼（Matteo Bruni）在一份声明中说：“圣座关切地获悉了枢机主教陈日君被捕的消息，并高度关注事态发展；美国白宫印太事务协调员坎贝尔周三也说，“我们对向香港施压和消灭公民社会的步骤越来越感到不安”，并且对镇压那些“在新闻界、宗教界和学术界大声疾呼的人”感到关切。

“612人道支援基金”在2019年香港反修例风波期间成立，为反修例运动中受伤、被捕或相关人士提供支援，成立两年来以众筹方式吸纳资金，并通过真普选联盟有限公司处理了逾2.5亿港元（4408万新元）资金。