中国商务部：取消对华关税符合美国利益

美国贸易代表办公室日前透露正在评估削减对华加征关税以对抗国内通膨，中国商务部今天对此说，美国取消对华关税符合美国根本利益。

综合央视新闻和澎湃新闻报道，中国商务部新闻发言人束珏婷今天（5月12日）在新闻发布会上说，在当前高通胀形势下，美国取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益，有利于美国，有利于中国，有利于世界。

据束珏婷称，目前中美双方经贸团队保持正常沟通。

针对中国4月进出口增速回落，束珏婷说，今年4月以来，受内外部多重因素影响，进出口增速有所回落，外贸形势复杂严峻。

但她续称，中国外贸产业基础雄厚，保持外贸平稳发展仍具备诸多有利条件和积极因素。商务部将会稳定外贸企业生产经营，着力帮助企业保订单保市场，确保外贸物流畅通，全力保障产业链供应链完整和稳定。

另外，中国欧盟商会本月5日发布的调查显示，中国严格的疫情防控措施给在华欧洲企业带来巨大不确定性，23％企业正考虑将当前或计划中的投资移出中国。

对此，束珏婷说，冠病疫情给世界经济和全球产业链供应链都带来了挑战，但中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。她也强调，中国将坚持扩大高水平对外开放，进一步优化外商投资服务体系，提高精准服务水平，为外资企业创造更多发展机遇。