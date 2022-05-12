报告：中俄将全球通胀推至新高

一项报告称，俄乌战争和中国的防疫措施导致4月全球商品和服务销售价格通胀创下新纪录，并且拖累全球经济增长。

据美国之音报道，标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森（Chris Williamson）发布分析报告说，根据机构编制的摩根大通制造业采购经理人指数（PMI）指数，全球经济增长在今年4月放缓至2020年第二季度以来的最低水平。

标普全球的这项制造业采购经理人指数根据45个国家和地区的3万多家公司提供的信息编制而成，其最新的数据显示4月的指数为51.0，较3月下降1.7。

报告认为，4月全球经济放缓的主要驱动因素是俄罗斯对乌克兰的持续入侵和中国政府坚持通过封城措施来遏制疫情。报告说，俄罗斯遭到西方制裁，使得俄罗斯的制造业产出和服务业连续第二个月大幅下降；中国由于严格的防疫限制，导致制造业和服务业产出也连续第二个月下滑，降幅仅次于疫情爆发初期的2020年2月。

报告指出，这两个因素也使现有的供应链和通货膨胀趋势恶化，进一步增加了通胀上涨的压力，尤其是天然气和石油等能源价格的飙升和供应链迟滞导致的价格上涨。

另外，摩根士丹利也预计，由于俄乌冲突和中国疫情等因素，今年全球经济增长率将不及去年的一半。

摩根士丹利说，中国更严格的防疫措施导致工厂生产停顿并抑制了国内需要，出口增长放缓至近两年来的最低水平，对经济造成影响。此外，由于乌克兰危机似乎不太可能得到解决，全球央行已在试图通过放慢增长来抑制通胀，全球经济增长的上行空间有限。