涉港人偷渡案 男子认制爆炸品罪判监20个月

2020年12名香港人试图驾船偷渡前往台湾，途中在中国大陆管辖的海域内被拦截，其中10人在大陆被判刑，当中刑满出狱遣返的男子黄伟然，今天（12日）在香港区域法院承认制造爆炸品罪，被判监20个月。

综合香港《明报》和网媒“香港01”报道，被告黄伟然（30岁）报称机械技工，他承认于2019年12月1日至2020年1月14日，在沙头角吴屋村一间村屋，制造俗称DNT的强力炸药。警方1月14日到黄伟然家中将他逮捕，并搜出多个载有二硝基甲茶(DNT）、硫磺、高浓度硝酸、高浓度硫酸等物的器皿，政府化验师证实这些物品为合成爆炸品DNT所用材料。

2020年2月获准保释后，黄伟然在朋友介绍下计划偷渡，并获得资助学习开船为偷渡做准备。同年8月23日凌晨，黄伟然等12人乘快艇离港，但随后非法进入大陆水域时，被大陆执法机关截查和拘捕。

辩方为黄伟然求情时称，被告出于贪玩好奇制作炸药，没意图使用或伤人，故将炸药埋在后园泥土里。警方搜查时，炸药已退化及降解，仅是粗制滥造。

辩方续称，被告由始至终都是个人行事，独自去做了一件好愚蠢的事，其后亦未一错再错，没外带爆炸品。

法官姚勋智判刑时说，被告行为非常严重，亦适逢社会运动炽热之时，炸药若落入他人手中后果严重，但考虑他将炸药埋在后园，亦没有引爆所需的雷管，案情较同类型案件轻微，以两年半为量刑起点，认罪扣减至20个月监禁。