西藏航空失火航班乘客：大火封堵舱门 乘客跳机受伤

中国西藏航空航班今早（12日）在重庆江北国际机场起飞时偏出跑道后起火，造成数十人轻伤，有乘客回忆说，事发时大火封堵前舱门、救生气囊被烧，多名乘客从舱门跳下逃生时受伤。

起火飞机为一架空客A319，事发时准备从重庆飞往西藏林芝，机上搭载113名乘客以及九名机组人员。

中国民航局消息称，飞机在起飞过程中出现异常，按程序中断起飞，偏出跑道后发动机擦地起火，机上人员有36人在撤离过程中擦伤扭伤。

据贵州广播电视台公共频道《百姓关注》报道，机上乘客赵先生讲述事发时的经历称，飞机没有拉起来就冲出跑道，轮子爆了。飞机起火后，他立即从前舱门跳下去，后来前舱门被大火封锁，其他乘客从后舱门逃生。

另据河南商报《椒点资讯》报道，乘客A先生说，当时飞机突然有强烈的震动，所有氧气面罩都掉了下来，随后听到严重异响。大家赶紧通过航空救生气囊往下滑，但走到一半的时候空气气囊被大火燃爆，后面的乘客不得不直接跳机。

A先生说，他自己也是因为跳机，腰和腿被闪到，现在想想还是有些后怕。

中国民航局称，民航西南地区管理局、重庆监管局已启动应急预案，并赴现场开展调查处置。

据极目新闻报道，出事航班机型为空中客车A319-115，机龄为9.5年。报道引述中国某航空公司一名机长的说法称，事故航班目的地机场为林芝米林机场，该机场是4D级军民合用支线机场，属高高原机场，海拔2948.9米。

这名机长还说，中国是世界上拥有高高原机场数量最多的国家，而林芝米林机场是中国国内飞机起降和航班正点保障难度最高的机场，是世界上最难飞行的机场之一。