美众议员促制裁港法官 港律政司谴责

针对七名美国国会议员要求总统拜登对《香港国安法》指定法官和检察官实施制裁，香港律政司对此表示谴责称，任何尝试“以港遏华”的做法大错特错。

据香港《星岛日报》报道，律政司发言人称，主权平等是国际法的基本原则，不干涉原则是主权平等的核心概念。任何国家利用“单边强制措施”压制政府官员或个别人士，尝试干涉别国的内政和主权，这不但与国际法和联合国的框架相违背，也违反国际法规定的不干涉原则。律政司人员会继续以专业态度，无畏无惧和不偏不倚地履行职务。

香港大律师公会也发表声明称，香港法官的独立性及诚信是毋庸置疑的，法官的甄选、委任，以至执行其宪制职务及责任，均不涉及任何政治的考虑或受到任何干预。司法机构、法官及司法人员独立及不受干预地行使其司法权力，是香港乃至全球法治社会至关重要的基石。

七名美国国会共和党联邦众议员哈兹勒（Vicky Hartzler）、匡希恒（John R. Curtis）、加拉格尔（Mike Gallagher）、贝肯（Don Bacon）、金映玉（Young Kim）、格斯特（Michael Guest）、费茨派垂克（Brian Fitzpatrick），日前联署指《香港国安法》赋予中共无穷无尽的专制权力，违反《中英联合声明》及美国保障香港的人权、民主与自治的法案。